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Horma Kanyonu Kastamonu turizmini parlatacak

Vidalarla kayalara çivilenen ahşap platform sayesinde bir ucundan diğer ucuna geçilebilen Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'na daha fazla ziyaretçi ağırlanması için yeni yatırımlar yapılacak.
Horma Kanyonu Kastamonu turizmini parlatacak

Zara Çayı'nın yüzyıllara uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu, son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platform sayesinde bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi. 

Doğal güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla son dönemde yapılan yatırımlarla kanyona gelen ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor.

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Kanyona gelen turistleri ağırlamak amacıyla Pınarbaşı Belediyesince hazırlanan "Horma Kanyonu Mesire Alanı Projesi", Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından kabul edildi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, çelik çivilerle kayalar üzerine inşa edilen yürüyüş platformu ile Horma Kanyonu'nun görülmeye değer olduğunu söyledi.

Kanyonu daha tanınır hale getirmek istediklerini belirten Yaşar, "Sosyal bir mekan olmamasına rağmen kanyon ciddi anlamda insanların ilgisini çekiyor çünkü çok güzel ve eğlenceli. Sosyal alanlar yapıldıktan sonra insanların görmek için can atacağı bir yere dönüşecek." dedi.

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Yaşar, "Proje tamamlandığında bölge turizmini parlatacak. Pınarbaşı, doğal güzellikleri ile Türkiye'nin dünyaya armağanı." ifadelerini kullandı.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç de bölgedeki ekonomik potansiyeli harekete geçirerek sosyal refahın artırılması amacıyla 2019 yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı'nı hayata geçirdiklerini anlattı.

Kastamonu'nun birçok turizm dalında önemli potansiyele sahip olduğunu aktaran Genç, şöyle devam etti:

"Horma Kanyonu da bunlar arasında yer alıyor. Pınarbaşı Belediyesi tarafından ajansımıza sunulan proje desteklenmeye hak kazandı. Horma Kanyonu'nu Türkiye ve uluslararası arenaya tanıtmak için biz de elimizden gelen desteği Belediyemize sunduk. Projenin 3 milyon 60 bin lira gibi bir bütçesi var. Kalkınma ajansı olarak yüzde 75'i olan 2 milyon 300 bin liralık destek veriyoruz. Pınarbaşı Belediyesi de kalan kısmını karşılıyor."

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Genç, projenin içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Horma Kanyonu'nun girişinde alan düzenlemesi mevcut değil. Hem turistlerin ihtiyaçlarını gidereceği hem de turizm anlamında gelir elde edilebilecek bir alan yok. Proje bu eksikliğin giderilmesi amacıyla kurgulandı. Öncelikle girişe 17 otobüs ve 150 aracın park edebileceği bir otopark yapılacak. Alan içine yerleştirilecek danışma merkezi gelen turistlere bölge hakkında bilgi sunmak için hizmet verecek. Kafeterya ve restoran hizmetinin sunulacağı kır lokantası oluşturulacak. Turistlerin dinlenmesi için 20 kameriye yapılacak. Yüksekten manzaranın görülebilmesi için seyir kulesi ayrıca bölgenin yöresel ürünlerinin satılması için 11 tane yöresel ürün satış yeri yer alacak."

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit de bitme aşamasına gelen yürüyüş yolunun kanyona önemli bir değer kattığını dile getirerek, "Burası çok sayıda turistin, doğaseverin ziyaret etmek istediği önemli bir cazibe merkezi olacaktır. Mesire alanı projesinin tamamlanmasıyla önemli bir eksik ortadan kalkacak ve bölgenin değeri daha da artacak." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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