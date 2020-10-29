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Hortuma kapılan araçta beli kırılan genel müdürün kardeşi: Şoförü canını kurtardı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde önceki gün çıkan yangında bir fabrikanın tahliyesi sırasında çıkan hortuma kapılan firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın Adana'daki tedavisi sürüyor.
Hortuma kapılan araçta beli kırılan genel müdürün kardeşi: Şoförü canını kurtardı

İskenderun'da önceki gün saat 14.00 sıralarında çıkan yangında alevlerin yaklaştığı Sarıseki Mahallesi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir filtre fabrikası, tedbir amacıyla tahliye edildi. Bu sırada fabrikanın önünde hortum oluştu. Firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu otomobil, hortuma kapıldı. Hortumun havaya kaldırdığı otomobil, bir süre sonra yere çakıldı. Yaralanan Yılmaz, İskenderun'da özel hastaneye kaldırıldı, buradan da Adana'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Beli kırıldığı belirlenen Yılmaz, ameliyat edildi. Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

MUCİZE KURTULUŞ

Selma Yılmaz’ın kardeşi Nurettin Yılmaz, DHA'ya konuştu. Nurettin Yılmaz, yaşanan durumun kendilerini çok üzdüğünü ama ablasının 'mucize' bir şekilde kurtulmasından dolayı şükrettiklerini dile getirdi. İlçedeki yangının İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’ne sıçramasının ardından alevlerin fabrika yakınına ulaştığını ve bundan dolayı hızlıca çalışanlarını tahliye etme kararı aldıklarını kaydeden Nurettin Yılmaz, ablasının da mülki amirlerle birlikte alevlerin ulaştığı noktaya giderek incelemelere katıldığı ve müdahaleye yardımcı olmak için çabaladığını kaydetti. 

PATLAMA SESİ VE HORTUM

Ablası Selma Yılmaz’ın yangın bölgesinden otomobiline döndüğünü ve o sırada yangın nedeniyle bir patlamanın gerçekleştiğini dile getiren Nurettin Yılmaz, “Görüntülerde izlediğiniz gibi patlamanın etkisiyle bir hortum oluştu. Ablam ve şoförünün içinde bulunduğu araç havaya uçuyor. Neyse ki şoförü araba düşer düşmez sürmeye devam ediyor ve daha sonra ambulansla İskenderun’da bir özel hastaneye geçiyor. Durum belli olunca Adana’daki özel bir hastaneye geçtik. Ablam burada ameliyat oldu ve şu an çok iyi. 2-3 gün içinde taburcu olacak. Bugün yürümeye başlayacak. Tüm sevenlerimize teşekkür ve selamlarını iletti" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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