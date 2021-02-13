Irak’ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesine, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Pençe Kartal-2 Harekatı düzenlenmişti.

Harekât devam ederken geçtiğimiz günlerde hain teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit verdik…

Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Yüce Allah ailelerine sabır ihsan eylesin.

Her ne kadar kahpece terör saldırıları olsa da bu saldırılar güvenlik güçlerimizin hem ülke sınırlarımız içerisinde hem dışında kararlılıkla sürdürdükleri harekatlara, mücadelelere asla engel olamayacaktır.

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Şehit haberi aldıkça yüreğimiz sızlıyor, gözlerimiz doluyor, hüzünleniyoruz.

Onlar bizim için hiç düşünmeden canlarını feda ediyorlar acaba bizler bu vatan için şehit düşen askerlerimize karşı mesuliyetlerimizi yerine getirebiliyor muyuz?

Eksiğiz elbette...

Haberleri gördüğümüzde meraklanıyoruz "Acaba bugün kaç şehidimiz var?” diye... Bilmiyorum şehit sayısı az olunca acımız daha mı az oluyor?

Evet; ülkemiz zor günlerden geçiyor, bir taraftan salgına karşı mücadele içerisindeyiz. Diğer taraftan “acaba bugün ülke olarak ne yaşayacağız?” düşüncesi zihnimizi sarmakta.

Bunların üzerine bir de şehit haberi alıyoruz, yıkılıyoruz, şehit ailelerinin evlerine ateşler düşüyor, biz de millet olarak birbirimizin acısını sahiplenmeye çalışıyoruz. Aradan zaman geçiyor ve acılar unutuluyor gibi gözüküyor herkes hayatına devam ediyor. Ama hep bir şeyler eksik kalıyor.

Onlar destanlara sığmayan yiğitlerdi…

Vatanı için bin canı olsa verecek, değerleri için kendinden değer katacak yiğitlerdi...

Arkalarında hoş bir sadâ bıraktılar.

Bizim insanlarımız elbette bu vatan için arkasına bile dönüp bakmadan ölüme gider. Bundan hiç şüphemiz yok. Askerlerimiz düşmana karşı hudutlarda bu vatanın şanını korurken, bizim namusumuzu beklerken; bize düşen ise sorumluluklarımızı layıkıyla yerine getirmek onların yüzünü kara çıkarmamaktır.

Gazilerimizden Allah razı olsun, şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun.

Kahramanlarımızın inanmışlığı, cesareti anlatmakla, yazmakla bitmez.. Onların bize hissettirmiş olduğu gururu, duyguyu anlatmak için dünyanın en uzun cümlelerini kurmak gerekir. Hepsinden Allah razı olsun. Allah-u Teâla bizleri bu vatan için canını seve seve ortaya koyan yürekli insanlardan eylesin. Bir şehit olduğu zaman hesap soran insanların sayısının artması dua

