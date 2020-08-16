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Hüseyin Gazi Türbesi yolu yenilendi

Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır bozuk olan Hüseyin Gazi Türbesi yoluna asfalt serimi gerçekleştirdi. Bölge sakinleri Büyükşehir ekiplerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Hüseyin Gazi Türbesi yolu yenilendi

Mamak’ta yer alan ve Başkent’in manevi değerlerinden olan Hüseyin Gazi Türbesi yeni yoluna kavuştu. Türbe yoluna Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt serimi yapıldı. Uzun yıllardır bozuk olan yolda vatandaşlar Hüseyin Gazi Dağı’nın zirvesinde bulunan türbeye ulaşmak için güçlük çekiyordu. Bölge sakinleri hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür etti.

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BÖLGE HALKINI SEVİNDİRDİ
Büyükşehir Belediyesi “asfalt atağı” kapsamında Hüseyin Gazi’de yer alan Galip Hasan Kuşçu Caddesi, Hüseyin Gazi Türbe Yolu ve İmam Gazali Caddesi’ne asfalt serimi gerçekleştirdi. Uzun süredir bozuk olan yolların yapılması bölge halkını sevindirdi.

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“BÖLGEYE YAKIŞMIYORDU”    
Konu hakkında gazetemize konuşan bölge sakinleri ise uzun yıllardır yolların bozuk olduğunu, özellikle Hüseyin Gazi Türbesi’ne giden dağ yolunun şehir dışından gelen yerli turist kafilelerince kullanıldığına dikkat çekti.  Bölge sakinleri, “Hüseyin Gazi Türbesi gerek Ankara gerek çevre illerden çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Yol uzun yıllardır bozuktu. Buraya gelen ana caddelerdeki yollarda bozuk idi. Buraya yakışmıyordu. Hüseyin Gazi Başkentin önemli manevi değerlerinden. Yolların yapılması semtimiz açısından güzel oldu. Artık vatandaşlarımız türbeyi daha rahat ziyaret edebilecek” diye konuştu. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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