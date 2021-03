Huzurevindeki yenileme çalışmalarını denetledi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok belediye bünyesinde hizmet veren ve yenileme çalışmalarında sona yaklaşılan huzurevinde denetimlerde bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Huzurevimizdeki yenileme çalışmalarımızda sona yaklaştık. Yaşlılarımızın sağlığını korumayı ve onların huzurlu bir yaşam sürmesini bir vebal olarak görüyoruz. Huzurevimizi pırıl pırıl yapacağız ve yaşlılarımıza yedi yıldızlı otel konforunda hizmet verecek.” dedi.

ÇATI, DIŞ CEPHE VE ODALARDA YENİLEME

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Tepebaşı Mahallesi’nde yenileme çalışmasının yapıldığı huzurevinde denetimlerde bulundu. Pandemi tedbirleri kapsamında yaşlıların bulunduğu katlara çıkmayan Altınok, huzurevinin çatısı, dış cephesi ve odalarında başlatılan tadilat çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

GÖNÜLDEN HİZMET

Huzurevini “sevap merkez bankası” olarak niteleyen Altınok, yaşlılara yönelik yapılan her bir hizmeti gönülden yaptıklarını kaydederek şunları söyledi:

“Yaşlılarımıza verdiğimiz her bir hizmetin karşılığını Rabbim belediyemize misliyle geri veriyor. Yaşlılarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur, onların üzüntüsü bizim de üzüntümüzdür. ‘Anne ve babanı sırtında hacca bile götürsen of deme!’ denmiştir. Anne ve babaya hürmetin tarifi tam da böyledir. Onların hakkını kimse ödeyemez. Görevimiz bitecek, gök kubbede hoş bir seda, gönüllerde hoş bir intiba bıraktığımızda en büyük, en yüksek makam budur.”