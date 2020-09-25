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İbrahim Kalın: Kobani olaylarını unutmak mümkün değil; Bu tamamen hukuki süreç gelişmeleri izleyeceğiz

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Tanıtım toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İbrahim Kalın: Kobani olaylarını unutmak mümkün değil; Bu tamamen hukuki süreç gelişmeleri izleyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fatih'te Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde düzenlenen Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Programa Kalın'ın yanı sıra, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek ve Prof. Dr. Mustafa İsen katıldı.  Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını da ileten Kalın, "Dün uçakta Cumhurbaşkanımıza bu programı anlattım. Çok memnun oldu. Bunun internette hizmet vereceğini söylediğimde ise 'Neden sadece internette? Neden basmıyoruz? Basılsın, kütüphanemizde de görelim. Öğrenciler görsün, insanlar görsün. Sayfalarını açsın' dedi. Biz de eserimizi inşallah en kısa sürede matbu bir şekilde hizmete sunacağız" şeklinde konuştu.
 

"HUKUKİ SÜRECİ HEP BİRLİKTE TAKİP EDECEĞİZ"

Program sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İbrahim Kalın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kobani olaylarının yaşandığı tarihte Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan 7 HDP milletvekili hakkında fezleke düzenleneceğine ilişkin soru üzerine, "Bu tabii hukuki bir süreç. Şimdi artık hukuki süreci hep birlikte takip edeceğiz. Fezleke hazırlanması da tabii onun bir meclis ayağı da var. Meclisle ilgili olarak da yürüyecek bir süreç. Onu hep birlikte izleyeceğiz. Kobani olaylarını unutmak da mümkün değil. Bunu da akıldan çıkarmamak lazım. O dönemde çok acı olaylar da yaşandı ama şu anda bu tamamen bir hukuki süreç. Gelişmeleri izleyeceğiz." dedi.



"PELOSİ, TÜRKİYE'YE KARŞI HUSUMET İÇERİSİNDE OLAN ÖN YARGILI BİR SİYASETÇİDİR"

Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Türkiye hakkındaki açıklamasına ilişkin soru üzerine, "Pelosi, Türkiye'ye karşı husumet içerisinde olan ön yargılı bir siyasetçidir. Daha önce Ermeni soykırımı iddiaları konusunda da böyle bir tavır içerisine girmiştir. Amerikan siyasetinin kendi iç sorunlarını Türkiye üzerinden çözmeye çalışan siyasetçiler sadece beyhude bir çaba içerisindedirler" ifadelerini kullandı. Kalın, "Nasıl soykırım iddiaları tarihi gerçekle örtüşmediyse bugünkü Türkiye siyaseti okumalarının tarihi ve aktüel gerçeklikle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Ama bazı batılı siyasetçiler Amerikalı ve bazı Avrupalı siyasetçiler Türkiye'yi özellikle Cumhurbaşkanımızı kendi iç siyasetlerinin bir malzemesi yapma alışkanlığından bir türlü vazgeçemiyorlar. Bu da belki Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın küresel etkisinin bir yansıması olarak da okunabilir. Ama şu soruyu sormak lazım. Türkiye'de seçimlere katılım oranı nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nde seçime katılım oranı nedir? Demokratik temsil açısından Türkiye'de kaç siyasi parti vardır? ABD'de kaç siyasi parti vardır? Amerikan demokrasisinin krizi tartışmalarına baktığınızda Amerikan siyasetine etki yapan kongreye etki yapan oradaki ifadeyi mazur görün ama siyasi pozisyonları satın alan çıkar grupları ne kadar etkindir? Türk demokrasisinde çok partili hayata geçtiğimizden beri temsil noktasında nerede olduğumuza bir bakın. Bu konular mukayese bile kabul etmez. Amerikan siyasetinin kendi iç sorunlarını Türkiye üzerinden çözmeye çalışan siyasetçiler sadece beyhude bir çaba içerisindedirler. Onlara tavsiyemiz tarihi doğru okumalarıdır"  diye konuştu.

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