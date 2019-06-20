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İbrahim Tatlıses AK Parti için İstanbul'da

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiğini açıklayarak, 'Memleketim için ölürüm, Tayyip Erdoğan için ölürüm' diye konuştu.
İbrahim Tatlıses AK Parti için İstanbul'da

İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses, İstanbul'da "23 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye destek’’ etkinliği düzenledi.

TATLISES'TEN İSTANBUL SEÇİMİ DEĞERLENDİRMESİ

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses’in ev sahipliğinde gerçekleşen akşam yemeğinde gündem İstanbul seçimleri oldu.

Etkinliğe birçok iş ve siyaset dünyasının tanınmış simaları katıldı. Burada Tatlıses AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir konuşma yaptı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN ÖLÜRÜM"

Tatlıses konuşmasında, "Urfalı ciğerci Ahmet’nin oğluyum ötesi yok. Memleketim için ölürüm, Tayyip Erdoğan için ölürüm. Oğluma bu organizasyonu yaptığı için teşekkür ediyorum. Bana göre İstanbul sadece İstanbul değil, dünyanın başkentidir. Gelin İstanbul’a kötü gözle bakan herkesin gözünü kör edelim. Bu seçimde desteğimizi başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın partisi ve adayından yana kullanalım.’’ ifadelerine yer verdi.

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