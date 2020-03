İbrahim Tatlıses’li yeni korona şarkısı: 184’i ara

Ünlü arabesk sanatçısı İbrahim Tatlıses’in Kal Benim İçin adlı eseri, korona şarkısına çevrildi. Tatlıses'in eseri üzerine okunan yeni virüs şarkısında, korona danışma hattı olan 184 çağrısı yapılıyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisi günden güne artan korona virüsüyle ilgili bestelenen şarkı ve türkülere hergün yenileri ekleniyor.

Tümüyle yeni olanların yanı sıra bilinen eserlerin müzikleri üzerine yeni sözler yazılarak oluşturulmuş korona şarkılarının ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak ünlü arabesk sanatçısı İbrahim Tatlıses ’in Kal Benim İçin adlı eseri, korona şarkısı na çevrildi.

İbrahim Tatlıses'in eseri üzerine okunan yeni virüs şarkısı nda, korona danışma hattı olan 184 çağrısı yapılıyor.

Şarkının sözleri şöyle başlıyor:

“Koronadan yana bir şüphen varsa

184’i ara bul benim için

Öksürüğün yanında ateşin varsa

Ayağını kır evinde kal bizim için..”

İşte o yeni korona şarkısı:

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4 video/webm

