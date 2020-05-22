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İçişleri Bakanlığı: 484 bin 808 kişiye seyahat izni verildi

İçişleri Bakanlığı, seyahat izin belgesi verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile refakatçilerinin toplam sayısının 484 bin 808 olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı: 484 bin 808 kişiye seyahat izni verildi

İçişleri Bakanlığı, seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısının 484 bin 808 olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün saat 18.00 itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı'ndan seyahat izin başvurularıyla refakatçiler dahil 484 bin 808 kişiye izin verildi.

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