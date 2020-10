İdealist Gençlerden dikkat çeken öneri "Yasaklamayalım Eğitelim"

İdealist Genç Düşünürler Derneği Genel Başkanı Ömer Faruk Argun, özellikle günümüz gençlerinin içine düştüğü sosyal medyayla ilgili ilginç bir öneride bulundu.

İdealist Genç Düşünürler Derneği Genel Başkanı Ömer Faruk Argun , faaliyetleriyle ilgili gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Milli ve manevi değerlere bağlı gençliğin yetişmesine katkı sunduklarını ve buna göre faaliyetlerini şekillendirdiklerini anlatan Argun, tecrübelerden de istifade ettiklerinin altını çizdi. Argun, günümüz gençlerinin saatlerce vakit geçirdiği sosyal medyaya da ayrı bir önem verdiklerini aktararak, sosyal medyanın doğru kullanılabilmesi için yetkililere ilginç bir öneride bulundu.

•Faaliyetlerinizle ilgili bilgiler verir misiniz? Hedef kitleniz kimlerdir?

İdealist Genç Düşünürler Derneği olarak bizler; gençlere bir ideal aşılayarak topluma milli ve manevi değerlerle mücehhez bir gençlik sunmak üzere faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz.

Gençlerimizle beraber; ihtiyaçları belirliyoruz ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda dil, edebiyat, tarih, kültür ve bazen kişisel kültür, kişisel gelişim alanlarında programlar ihdas ediyoruz. Gençlerimizle hedefleri doğrultusunda bilgi tecrübe paylaşımı yapıyoruz. Onlara anlatıyoruz, onları anlamaya çalışıyoruz. Gençlerimiz o kadar heyecanlı ki, isteyen herkesi bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz.

GENÇLERİMİZİ BÜYÜK BİR İDEALE AŞIK ETMELİYİZ

•İdealist gençlik düşüncesi sizin için neden önemli?

Kadim kültürü, medeniyeti ve tarihiyle bu millet yüzyıllar boyunca Asya, Orta Asya, Anadolu, Avrupa, Kafkaslar kısacası dünyanın çok büyük bir kısmında ihtişamlı devletler kurmuşlar. Burada çok önemli bir konu var. Devlet kurmak belki her milletin devlet kurduğu düşüncesi ile sıradan gözükebilir. Aslında kısmen de doğrudur. Ancak burada esasen üzerinde durulması gereken mevzu devletin; çatısının altında cehalet ve zulümle mücadele ederek halkına ilimle, irfanla, adaletle, özgürlükle, toplumsal barış ve huzur ortamını sağlamasıdır. İşte sen böyle bir ortamı yakalamışsan devlet -millet olarak bir medeniyet kurmuşsun demektir. Böyle bir medeniyetin sultanı Kanuni ne diyordu:

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”

Bakınız dünyanın dört bir yanında kan, nefret, işkence ve zulüm var. Güçlünün zayıfı ezdiği bu zalim düzen yerin dibine batsın.

Esasen bizim bütün mücadelemiz bu düzenle. Ancak yanlış yanlışla düzelmez. Süi misal emsal olmaz. Hak, hukuk, ilim ve irfanla başaracağız bütün özlemlerimizi.

İşte bu yüzden bizim hikayemiz; cehaletle zulmete, ilim ve irfanla reddiye yazan, bir duruşun bir varoluşun hikayesidir.

Afrin’e giden asker "nereye?" diyen mikrofona büyük bir coşkuyla diyordu ya hani; "KIZILELMAYA, KIZILELMAYA…"

Gördünüz mü? Atamızın, Oğuz’un aşkı Kızılelma hala gönüllerde ve dillerde…

İşte bu yüzden; gençlerimizi büyük bir medeniyete, büyük bir ideale aşık etmeliyiz"

GÜNÜMÜZ GENÇLERİ ÇARESİZLİKTEN KADERCİLİĞE TESLİM OLMUŞ

•Gençlerin içinde olan, onlara dokunan biri olarak günümüz gençlerini nasıl özetlersiniz?

Bakınız Cumhuriyet tarihi özelinde kaç tane eğitim bakanı değişti ve ilginçtir her gelen de değişimden bahsetti. Bu ne demek, her yeni gelen bakan mevcut durumun durumunu gördü ve kabul etti. Peki, ne oldu derseniz; sıfır değişim, sıfır gelişim. Hani derler ya radyoyu dokuz usta görmüş dokuz parçası kaybolmuş.

Sınav sınav sınanmış.

Kaybede kaybede zavallılarmış.

Sıkıntı stres bunalmış.

Çaresizlikten kaderciliğe teslim olmuş, Lalettayin (sıradan) bir nesil!

SOSYAL MEDYA ÖNERİSİ

•Günümüz gençleri kitap okumak yerine sosyal medyada vakit geçirmeyi daha çok seviyor. Bununla ilgili ne söylersiniz?

Şimdi şöyle bir eskicilik anlayışı var; genç nesil gazete okumuyor, kitap okumuyor diyebilirim. Bir kitabı eline alıp oturup okumak, ah bir de yanında fincanda çay varsa… Bu keyif için tarifim yok. Gerçekten yok. Ancak zaman hızlı akıyor, her an her şey değişiyor, zaman hız zamanı ve elinizde hemen cebinizde bir alet var o sizi ilmen uzaya da çıkarabilir, “deep web”e de sokabilir. Evet doğru, telefondan okunan çoğu şeyin ilmi değeri yok maalesef çoğu malumattan ibaret. Yani yerli yersiz her şeyin atıldığı sanal çöp yığınından farksız.

Ama o cep telefonunun sunduğu imkanlarla kendini yetiştiren geliştiren azımsanmayacak bir kitle de var. Gençler internet ve sosyal medya aracılığıyla her sahada ders alabiliyor, tartışma gruplarında tanışıyor, uzak yakın belki hayatında görmediği ve görme imkanının da olmadığı falanca kişinin dersini alabiliyor, fikirlerini öğrenebiliyor, soru sorup cevabını alabiliyor. Bu, zaman ve mekan mefhumundan sıyrılmış muazzam bir şey. Mükemmel bir imkan.

Anladık. Bu internet, sosyal medya denen şeyin kullanıcılarına çok ama çok kötü sonuçları olabiliyor. Lakin kötü sonuçlarının olması iyi sonuçlarını görmemize engel değil.

Öyleyse ne yapmalı; Gençlerimizi tv, telefon, internet ve sosyal ağlardan tamamen kurtarmak gerekli de değil mümkün de değil. Malum insanlar padişahın kızına değil yasağa aşıktırlar.

Bu durumda tek seçeneğimiz gençlerimizi tv, telefon, internet ve sosyal ağları kullanım konusunda eğitmek. Hem de çok küçük yaşlardan itibaren ciddi bir disiplinle.

Yani yasaklamak çare değil, önemli olan gençlerimize onlarla güzel bir yaşam kurmayı öğretmektir.

•Siz sosyal medyayı ve web'i ne sıklıkla kullanmayı tercih ediyorsunuz?

Sosyal medya mecraları artık her organizasyon ve örgüt için olduğu gibi STK’ lar için de çok hayati bir konudur. Bir örgütün, bir STK’nın, bir derneğin amacını gerçekleştirmek için en önemli konu insan kaynağıdır. Günümüzde insanlara dolayısıyla hedef kitleye ulaşmanın en kolay yolu internet sitesi ve sosyal medya mecralarıdır. İdealist Genç Düşünürler Derneği (İGEDÜD) olarak bizim https://igedud.org.tr/ internet uzantılı sanal faaliyet alanımız ve bununla birlikte sosyal medya mecralarımız da var. Hedef kitlemize ulaşmak için aktif bir şekilde kullanmaya gayret ediyoruz.

HEP BERABER GENÇLERİMİZE DEĞER KATALIM

•Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Biz gençlerimizle beraber güzel ve dinamik yürüyüşümüze, büyük bir heyecanla devam ediyoruz. Bu kutlu yürüyüşümüzde tepeden tırnağa bize katkı sağlayabilecek her kurum ve kişiye kapılarımız sonuna kadar açık. Gelin hep beraber gençlerimize değer katalım. Gelin hep beraber gençlikte kalalım.

