İdlib'e Cansuyu

Cansuyu Ankara Temsilcisi Mehmet Savaş bu ayın sonunda İdlib’de çadır kent kuracaklarını söyledi. Savaş, “Çocuk oyun alanı, kreş, ibadethane gibi mekânlar da çadır kentte bulunacak” dedi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ankara Temsilcisi Mehmet Savaş, İdlib’de bir tarım arazisi kiralayarak çadır kent kuracakları bilgisini verdi. Ankara Temsilciliği’nde gazetemizin sorularını yanıtlayan Savaş, bu ayın sonunda bir ekibin çadır çalışmaları için bölgeye ulaşacağını belirterek çadır kentin detaylarını anlattı. Daha önce Arakan’da buna benzer bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Çadırı yalnızca kurup bırakmayacağız. Banyosu, tuvaleti ibadethanesi aynı zaman çocuk oyun alanlarıyla kreşler yapacağız” dedi. Savaş, yardım kampanyalarında artık gıda ve giyimin ötesinde sosyal hayatın ve ihtiyaçlarının da düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

BU AY SONUNDA ÇADIR EKİBİ BÖLGEYE GİDECEK

Savaş, bu ayın sonunda ekip göndererek yapımına başlayacakları çadır kent ile ilgili şu detayları verdi:

“İdlib’de çadır kent kurmak istiyoruz. Tarım arazisini kiralayarak zemin etüdüyle beraber çadırları üzerine kurup sosyal tesislerini hizmetlerine sunacağız. Bu çalışmaya ayırdığımız bir bütçemiz var. Ama gelen bağış bunun ne kadar fazla olacağını belirleyecek. Başlangıç bir yerden yapılır. Myanmar’da 150 çadırla başladık 5 bini geçti. Biraz da insanımız bağışının karşılığını görünce daha çok bağış yapıyor. Bunun gibi İdlib’de de artacağına inanıyoruz. Şu an baktığımız çadırlar var. Giyim, gıda ve ayakkabı desteği verdiğimiz çadırlar var. Bu ayın sonunda bir ekibimiz çadır çalışmaları için bölgeye gidecek. 1-2 ay içerisinde binlerle ifade edilen insanların ihtiyacını karşılamış bir çadır kentimizi kurmuş oluruz.”

ÇOCUK OYUN ALANLARI, KREŞLER TEMİN EDİLECEK

“Bunu daha önce biz Arakan’da yaptık. Oradan örnekle anlatayım. 5 bin çadır kurduk. Her çadır 2 aile içindi. Eğitim yerleri, sağlık ocağı, ibadethaneler hatta küçük atölyeler kurarak mesleklerini devam ettirecek bir döngü sağladık. Bunun aynısını Suriye için de düşünüyoruz. Biz kurduğumuz çadır kentte banyosundan, tuvaletine, mescidinden, çocuk oyun alanlarına hatta kreşlere kadar her şeyi temin etmek. Yatağı, yorganı açıkçası çadırı kurup bunun içini siz doldurun demeyeceğiz. Şu an 2 tırı aşmış çadırların altına serecek halılarımız var. Türkiye yardım konusunda bereketli bir ülke. Her ili kendine has yardımları devam ediyor.”

YARDIM ARTIK GIDA VE GİYİMDEN İBARET DEĞİL

Yardım yapmanın artık giyim, gıdanın ötesinde sosyal ihtiyaçları da gerektirdiğine dikkat çeken Savaş, “Yardım artık sadece yemeğini vermek barınma ihtiyacını karşılamak, kıyafet dağıtmaktan ibaret değil. Çünkü karşımızda çok uzun süreleri bulan bir sorun var ve bu sorunu sürekli yaşayan insanlar. Yaklaşık 10 yıldır Suriye’de bir savaş yaşanıyor. O zaman doğan çocuklar bugün 10 yaşına geldiler. Artık yardım ederken en başta eğitimi de göz önünde bulundurmalıyız. Bunun yanı sıra sosyal alanları da. Savaş devam ediyor olsa da bu çocukların eğitilmesi lazım. Bu bölgelerde eğitim yeterli değil. Dolayısıyla yarın bu eğitimsiz nesil de başlı başına büyük bir sorun. O yüzden yardımseverlerin yardım yaparken eğitimi de planlaması lazım. Yaşam için her şeye ihtiyaçları var.”

ODUN KÖMÜR SOBASI GÖNDERECEĞİZ

Suriye’de geleneksel sobanın sıvı yakıtla çalıştığına ancak mazotun pahalanmasıyla bu durumun değişmeye başladığına da değinen Savaş, “Suriye’de bir soba modelleri var. Yalnızca sıvı yakıtla kullanım için tasarlanmış. Odun ve kömür sobası bilmiyorlar. Bu kullandıkları sobalarda damlama sistemi ile mazot yakılıyor. Fakat orada da mazot litre fiyatları 5-6 lirayı bulduğu için tabi sıkıntı başladı. Şu an oranın soba ihtiyacı var. Biz de bu ihtiyaca kayıtsız kalmayarak bir an önce kış günlerinde rahat etmeleri için soba göndereceğiz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com