İftira Büyük Bir Kul Hakkıdır

İftira toplum hayatını dinamitleyen, dostlukları bitiren, yuva kurmaya engel olan kurulmuş yuvaları yıkan, aile facialarına yol açan, insanların işlerini, itibarlarını, istikballerini hatta bazen hayatlarını kaybetmelerine sebep olabilen çok kötü bir davranıştır. İftira insanları birbirinden uzaklaştıran, birbirlerine karşı kin ve nefreti körükleyen sevme ve sevilme duygularına engel olan davranıştır. İnsanlar duymadıkları bir sözü veya da görmedikleri şeyleri görüyormuş gibi davranmalarını kişinin içindeki nefret ve öfke ve iftira duygusunu güçlendirir, iftira olayında Hz Aişe en güzel örneklerdendir.

Şöyle ki; Peygamber Efendimiz Müslümanlara karşı saldırı hazırlığında olan mustakilogullarına karşı sefere çıkmış Hz Aişe annemiz ihtiyacını gidermek üzere kafileden uzaklaşmıştır. Geri döndüğünde gerdanlığını düşürmüş olduğunu fark etmiş onu aramaya gitmiş ve gerdanlığını bulup yere gömmüştür ancak orada kimseyi bulamamıştır ve orada uyuya kalmış, birliğin arkasını toplamak üzere Safvan b. Muattal adlı sahabe Hz Aişeyi bulmuş ve deveye bindirip kafileye yetişmişlerdir. Bunu gören münafıklar ikisi arasında iffete aykırı bir olay yaşandığını söyleyerek bunu halk arasında yaymaya başlamıştır. Bunu öğrenen Hz Aişe çok üzülmüş günler boyunca ağlamıştır.

Aradan bir ay geçmiş olmasına rağmen ayet nazil olmadığı için iftiralar hızlı bir şekilde yayılmıştı. Bir ay süren imtihanlı süreç Nur Suresinin 1-20 ayetlerinde temize çıktığı anlaşılmıştır. Bu iftirayı yapanlara da cezalar verilmiştir. Yüce Allah bu ayetlerde şöyle buyurmuştur; O ağır iftirayı uyduranlar sizin içinizden bir güruhtur. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın aksine bu sizin için bir hayırdır. Onlardan her biri için işledikleri günahın cezası vardır. İçlerinden o günahın büyüğünü üstlenen için ise ağır bir azap vardır buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz de kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir buyurmuştur. İftiranın ne denli kötü olduğunu anlamak gerekir geçmiş ve şuan ki toplumda bu gibi bazı örnekleri görmekteyiz. İnsan doğru ve hakikatin yanında olmalı görmediğine, duymadığına, hiçbir şey hakkında kimseye ithamda bulunmamalıdır. İftira hem ferdi hem de toplumu rahatsız eden insanlar arasında ki sevgi bağlarını koparan, nefret ve düşmanlıklarına sebebiyet veren büyük bir günahtır. Mümine yakışan böylesi bir günahtan uzak durmalı, söylenen her söze itibar etmemek, inanmamak ve iftiracılara tepki göstererek iftiranın yaygınlaşmasına mani olabilmektir. Selam ve Dua ile.