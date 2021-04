İhtiyaç sahibi 3000 bin kişiye her gün yemek yardımı

Beypazarı Belediyesi ilçede bulunan ihtiyaç sahibi 3000 bin kişiye her gün yemek yardımında bulunurken akşamları ilçenin sokaklarında sesli yayın otobüsleri ile ilahi ve tasavvuf dinletisi veriyor.

Beypazarı Belediyesi Ramazan ayında ilçede ihtiyaç sahipleri için yemek dağıtımına devam ediyor. Başkan Tuncer Kaplan’ın da bizzat katıldığı dağıtımda Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan yemekler yaklaşık 3000 bin vatandaşa her gün ulaştırılıyor. Başkan Kaplan, “Ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık 3000 hemşerimizin sofrasına sıcak yemek götürüyoruz. Bugün de iftar öncesinde sıcacık yemeklerini evlerine ulaştırdık. Biz varız, yanınızdayız” ifadelerine yer ver verdi. Öte yandan ilçede belediyeye ait sesli yayın otobüsleri Ramazan boyunca akşamları sokaklarda gezerek vatandaşlara canlı tasavvuf müziği ile ilahi dinletisi veriyor.

RAMAZAN BOYUNCA SÜRECEK, VATANDAŞIN YANINDAYIZ

Başkan Kaplan ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, “Beypazarı Belediyesi olarak bu yılda ihtiyaç sahibi hemşerilerimize iftar öncesi sıcak yemek dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Pişirilen yemekler özenle paketlenerek daha önceden belirlenen ailelerin evlerine teslim ediliyor. Pandemi şartları ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde daha önceden tespit etmiş olduğumuz ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin evlerine Ramazan ayı boyunca iftarlarını açmak üzere sıcak yemeklerini ulaştırmaya başladık. Allah izin verirse Ramazan ayında her gün sıcak yemek ikramımızı sunmuş olacağız. Beypazarı Belediyesi olarak her zaman kendilerinin yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

SOKAKLARDA TASAVVUF DİNLETİSİ

Beypazarı Belediyesi’nin dikkat çeken etkinliklerinden biri de Ramazan ayında belediyeye ait sesli yayın otobüslerinde tasavvuf müziğinin çalınması oldu. İlçede sokak sokak gezen otobüsün üzerinde bulunan sanatçılar vatandaşlara canlı olarak tasavvuf müziği ve ilahi dinletisi sunuyorlar. Vatandaşlar balkonlarına çıkarak sanatçılara eşlik ediyor ya da tebrik ediyorlar.

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA