  • BIST 1.345
  • Altın 481,728
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 13 °C
»

İhtiyaç sahibi 3000 bin kişiye her gün yemek yardımı

Beypazarı Belediyesi ilçede bulunan ihtiyaç sahibi 3000 bin kişiye her gün yemek yardımında bulunurken akşamları ilçenin sokaklarında sesli yayın otobüsleri ile ilahi ve tasavvuf dinletisi veriyor. 
İhtiyaç sahibi 3000 bin kişiye her gün yemek yardımı

Beypazarı Belediyesi Ramazan ayında ilçede ihtiyaç sahipleri için yemek dağıtımına devam ediyor.  Başkan Tuncer Kaplan’ın da bizzat katıldığı dağıtımda Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan yemekler yaklaşık 3000 bin vatandaşa her gün ulaştırılıyor. Başkan Kaplan, “Ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık 3000 hemşerimizin sofrasına sıcak yemek götürüyoruz. Bugün de iftar öncesinde sıcacık yemeklerini evlerine ulaştırdık. Biz varız, yanınızdayız” ifadelerine yer ver verdi. Öte yandan ilçede belediyeye ait sesli yayın otobüsleri Ramazan boyunca akşamları sokaklarda gezerek vatandaşlara canlı tasavvuf müziği ile ilahi dinletisi veriyor. 

beypazari-ramazan3.jpeg

RAMAZAN BOYUNCA SÜRECEK, VATANDAŞIN YANINDAYIZ 
Başkan Kaplan ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, “Beypazarı Belediyesi olarak bu yılda ihtiyaç sahibi hemşerilerimize iftar öncesi sıcak yemek dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Pişirilen yemekler özenle paketlenerek daha önceden belirlenen ailelerin evlerine teslim ediliyor. Pandemi şartları ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde daha önceden tespit etmiş olduğumuz ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin evlerine Ramazan ayı boyunca iftarlarını açmak üzere sıcak yemeklerini ulaştırmaya başladık. Allah izin verirse Ramazan ayında her gün sıcak yemek ikramımızı sunmuş olacağız. Beypazarı Belediyesi olarak her zaman kendilerinin yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu. 

beypazari-ramazan.jpeg

SOKAKLARDA TASAVVUF DİNLETİSİ
Beypazarı Belediyesi’nin dikkat çeken etkinliklerinden biri de Ramazan ayında belediyeye ait sesli yayın otobüslerinde tasavvuf müziğinin çalınması oldu. İlçede sokak sokak gezen otobüsün üzerinde bulunan sanatçılar vatandaşlara canlı olarak tasavvuf müziği ve ilahi dinletisi sunuyorlar. Vatandaşlar balkonlarına çıkarak sanatçılara eşlik ediyor ya da tebrik ediyorlar. 

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 25 Nisan 2021 - ASKİ25 Nisan 2021 Pazar 09:09
  • Elektrik Kesintisi 25 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ25 Nisan 2021 Pazar 09:09
  • Su Kesintisi 25 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ25 Nisan 2021 Pazar 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?25 Nisan 2021 Pazar 09:00
  • Türk Diyanet Vakıf- Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'dan dayanışma çağrısı23 Nisan 2021 Cuma 05:05
  • Oruç Şeytanın Yollarını Daraltır23 Nisan 2021 Cuma 04:04
  • Gölbaşı'na yeni müze için imzalar atıldı23 Nisan 2021 Cuma 03:03
  • Sadaka Ramazan’da Paylaşmaktır23 Nisan 2021 Cuma 02:02
  • İftar Sofraları Pahalandı23 Nisan 2021 Cuma 01:01
  • Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…22 Nisan 2021 Perşembe 20:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti