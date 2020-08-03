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İkinci Millet Bahçesi geliyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Ankara’nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi’nin ardından ikinci millet bahçesini de Mamak’a kazandıracaklarının müjdesini verdi.
İkinci Millet Bahçesi geliyor

Göreve geldikleri günden itibaren geçen süre zarfında Mamaklılara verdikleri sözleri birer birer yerine getirme gayreti içinde olduklarının altını çizen Köse, Ankara’nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi’nin ardından ikinci millet bahçesinin de Mamak’a kazandıracaklarının müjdesini verdi. Yeni millet bahçesinin Harman Mahallesi’ne yapılacağını söyleyen Köse, bölgenin daha güvenilir olması için birde Jandarma Merkezi inşa edeceklerini belirtti. 

“GELECEK YAZA HAZIR OLACAK”
Köse, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın katıldığı Üreğil Millet Bahçesin’den sonra Harman Mahallesi’nde yeni bir millet bahçesinin projesini yapmaya başladık. Önümüzdeki yıl Allah nasip ederse yazın sonuna Mamak ikinci millet bahçesine kavuşacak” diye konuştu. 

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“TAŞ OCAĞI SORUNU ÇÖZÜLECEK”
Zirvekent Mahallesi’nde taş ocaklarının çevreye verdiği zararla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüştüklerini ve bu konuda da gerekli adımların atılacağın da sözlerine ekleyen Köse, Zirvekent Mahallesi’ne çok büyük bir rekreasyon alanı kazandıracaklarını da kaydetti. 

“100 BİN METREKARELİK ALANA KURULACAK”
Köse, “Bulunduğumuz vadi 100 bin metrekarelik bir alan, büyük bir rekreasyon alanı için de çalışıyoruz. Zirvekent Mahallesi’nde taş ocaklarının çevreye verdiği zararla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızla görüştük, o konuda da adımlar atacağız. Zirvekent Mahallemizin daha da güvenilir bir yer olmasını istiyoruz. Bu sebeple camimizin yanında bir Jandarma Merkezi inşa ediyoruz.Biz size ne söz verdiysek bunları bir bir hayata geçirmenin mücadelesi içerisindeyiz.”

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“24 SAAT HİZMETİNİZDEYİZ”
“Biz sizlerin hizmetkârıyız. 24 saat hizmetinizdeyiz. Sizin rızanızı kazanırsak Rabbimizin rızasını kazanacağımıza inanıyoruz. Bugüne kadar hizmet veren başkanlarımıza, Mesut Akgül başkanımıza ve taş taş üstüne koymak için gece gündüz çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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