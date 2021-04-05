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İletişim Başkanı Altun: Her tehdide karşı her zaman uyanık olacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, emekli amirallerin yayınladığı bildiriye tepki göstererek, "Türkiye, sizin dogmalarınıza ve hükümsüz ideolojik hesaplarınıza kurban edilemez. Her tehdite karşı her zaman uyanık olacağız." dedi.
İletişim Başkanı Altun: Her tehdide karşı her zaman uyanık olacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, emekli amirallerin yayınladığı bildiriden siyasi menfaat sağlamaya çalışanların olduğunu belirtti. Altun, "Ülkemiz son yıllarda nice zorlu badire atlatmışken ve demokrasimizi inkıtaya uğratacak girişimler ilk günkü tazeliğiyle hafızalarda dururken, dün açıklanan hadsiz ve antidemokratik bildiriden siyasi menfaat sağlamaya çalışanları hayretle izliyoruz. Demokrasiye ve millet iradesine saygı duyan herkesin yapacağı tek şey; bu hadsiz bildiri karşısında amasız ve fakatsız tavır almaktır. Lafı eğip bükmeyin. Dürüst olun. Ne zamandan beri antidemokratik girişimlere karşı güçlü bir şekilde ses çıkarmak 'mağduriyet edebiyatı' oluyor?" ifadelerini kaydetti.

'BU HESABİ TAVRINIZ MİLLETE VE MEMLEKETE İHANETTİR'

Altun, açıklamasında darbe imasına sessiz kalınmaması gerektiğine vurgu yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, en ufak darbe imasına bile sessiz kalırsak yarın ülkemizi ve milletimizi hain planlardan nasıl koruyacağız? Darbe imalarını küçümseyerek ve önemsiz göstermeye çalışarak fırsat kollayan vesayet odaklarına güç veriyorsunuz. Bu hesabi tavrınız, millete ve memlekete ihanettir. Türkiye siyasi tarihi, rüzgara göre savrulan ve ilkelere göre değil konjonktüre göre tavır alan siyasetçilerin milletimiz nezdinde nasıl yok hükmünde olduklarının sayısız örnekleriyle doludur. Bu türler makam ve koltuklarını kaybedince tüm geçmişine düşman kesilir. Türkiye, sizin dogmalarınıza ve hükümsüz ideolojik hesaplarınıza kurban edilemez. Her tehdite karşı her zaman uyanık olacağız. Memleketimizi ve milletimizi her türlü hainlikten korumak için hiç durmadan çalışacağız. Kendi çıkarları ve imtiyazları peşinde koşanlar bizi anlamaz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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