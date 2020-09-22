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İletişim Başkanlığı'ndan 'Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı'

İletişim Başkanlığı tarafından 24 Eylül'de 'Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı' düzenlenecek.
İletişim Başkanlığı'ndan 'Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı'

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakkaniyet ve iş birliği vizyonu ile bunun uluslararası sisteme etkilerinin ele alınacağı video konferansın açılış konuşmasını İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun yapacak. Konferansın 'Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Hakkaniyet ve İş Birliği Vizyonu' başlıklı ilk oturumunda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan söz alacak. İlk oturumun moderatörlüğünü gazeteci Meryem İlayda Atlas üstlenecek.

İkinci oturumda da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Hudson Institute Kıdemli Araştırmacısı Mike Doran, Jamestown Foundation Başkanı Glen Howard ve Sunny Maritime College'dan Prof. Dr. Mark Meirowitz 'Doğu Akdeniz'de Hakkaniyetli Bir İş Birliğinin Uluslararası Sisteme Yansımaları' üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Bu oturumun moderatörlüğünü ise SETA Washington DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat yapacak.

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