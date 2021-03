ilk, gıda yardımları başlıyor

Gıda Kurtarma Derneği ile kullanılabilir gıda maddelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve israfın önlenmesi için geçtiğimiz ay imzaladığı protokolle Gıda Bankası kuran Mamak Belediyesi, bu kapsamda ilk gıda yardımını gerçekleştiriyor.

Belediye olarak doğumdan ölüme kadar her vatandaşa hizmet götürmekle yükümlü olduklarının bilinciyle çalışmalarını sürdürdüklerini, bu doğrultuda ihtiyaç sahibi herkese kapılarını ve gönüllerini açtıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gıda Bankası uygulaması marifetiyle yapılan yardımları çok önemsediklerinin altını çizdi. Köse, “Biz göreve gelmeden ihtiyaç sahibinin, yetimin, garibin, gurebanın belediyesi olacağız, ecdat gibi veren elin alan eli görmediği bir yardımlaşma sistemi tesis edeceğiz demiştik. Buradan yola çıkarak Gıda Bankamız ile çok ciddi çalışmalar yaptık. Şuan hali hazırda her ay düzenli olarak 3 yüz ihtiyaç sahibi ailemize gıda yardımı yapıyoruz. Bu güzel uygulama, her daim hayırlara aracılık etmeye devam edecektir. Gelmeyene biz gideceğiz” dedi.

Fazla gıda çöpe değil, ihtiyaç sahibine gidiyor

Mamak Belediyesi’nin yoksulluk ve israfla mücadele etmek için hayata geçirdiği Gıda Bankası, Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda Platformu ile iş birliği yapmaya devam ediyor. Her yaştan her kesimden ihtiyaç sahibine yardım elini uzatan Mamak Belediyesi, yapılan bağışlar sayesinde ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak gıda paketlerini hazırladı. Gıda paketleri Gönül Çarşısı ekipleri tarafından ulaştırılacak. Gıdalar aylık yaklaşık 300 hanenin kapılarına kadar ulaştırılacak.