İlk Peygamber Hz Âdem (A.S)

Hz Adem cennete yaratılan, Cenab-ı Allah tarafından insanlığın ve yer yüzünün ilk peygamberi ve ilk insanı olan Hz Adem (a.s)’dır. Cenabı Allah, Hz Âdem’i cennette yaratmaya başladı, ilk önce bedenini yarattı bir süre kendi haline bıraktı. Şeytan Hz Âdem’in bir karnı olduğunu görünce iştah sahibi olduğunu nefsine hâkim olamayacak şekilde yaratıldığını anladı ve iblis onu yeneceğini anladı, böylece kıskançlık ve kibrin tetiklediği isyanın ilk tohumları atılmış oldu.

Cenabı Allah meleklerine kupkuru bir çamurdan şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım ona şekil verip ruhumdan üflediğim zaman siz hemen secdeye kapanın buyurdu. Bütün melekler hemen rablerine itaat ederek topluca secdeye kapandılar, ancak cinlerden olan şeytan, “Ben ondan daha hayırlıyım beni ateşten onu ise çamurdan yarattın.” Kuru bir çamurdan şekillendirilmiş balçıktan yarattığın bir beşere secde edecek değilim diyerek” Cenabı Allah’a karşı geldi.

Kibrinin yol açtığı bu isyan dolayısı ile huzurundan kovuldu. Bunu hazmedemeyen şeytan, o halde bana onların tekrar diriltilecekleri güne kadar mühlet ver ve ben kullarını azdırıp kötülükleri güzel gösterip onları doğru yoldan saptıracağım dedi.

Cenabı Allah da Ben Cehennemi seninle ve sana uyanların tamamı ile dolduracağım dedi böylece şeytana uyanlar Cehenneme, Allahtan korkup sakınanlar için ise Cenneti vaat olundu. Şeytan durmayacaktı… Hz Âdem ve eşini cennetinden çıkarmalıydı Cenabı Allah Hz Âdem ve eşine Ey Âdem sen ve eşin Cennete yerleşin orada dilediğinizden bolca yiyin ve şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz buyurdu.

Şeytan vesveseye başladı ve yasaklanan ağaçtan yediler böylece Cenabı Allah onları dünya hayatını başlattı. Hz Âdem ve eşi çok pişman oldular rabbimiz biz kendimize zulmettik şayet sen bizi bağışlamazsan ve bize acımazsan mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz dedi. Cenabı Allah tövbelerini kabul etti onlara beslenmeleri için rızık verdi. Hz Âdem Kâbe’yi inşa etti, birçok çocukları oldu.

Hz Âdem yaşantısı boyunca 40 defa hac etti, Cenabı Allah ilk insan ve ilk peygamberlerle hayatımızca birçok örnekler var etti, yanlış doğru ve hak yolu gösterdi Peygamber Efendimiz (S.A.V) onun bu tavrının evlatları tarafından sürdürüldüğünü şöyle ifade etti. Hz Âdem zürriyetle reddetti, Hz Âdem unuttu zürriyeti de unuttu Hz Âdem hata etti zürriyeti de hata etti. İnsanların hakkı ile Allah’a hakiki anlamda kul olabilmesi dileği ile Selam ve Dua ile.