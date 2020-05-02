İmralı-Talabani-Barzani-PKK hattı!

Sınırlarımızdaki terör yuvaları ve destekçileri, “korona”lı bu günlerde de boş durmuyor; aman dikkat!

Pekçok ülke gibi Türkiye de korona virüslü mücadeleye odaklanmışken, Talabani-Barzani-PKK hattı ile Amerika ve İmralı arasında yeni bir şeyler dönüyor.

Son yıllarda Türkiye’nin başarılı operasyonları sonucu PKK’nın büyük yara aldığı malum; teröristler Kandil’de sıkışmış durumda. Ve örgütten kaçış da arttı. Diyarbakır annelerinin eylemleri devam ediyor, etkisini sürdürüyor. Bir de korona virüs teröristler arasında da hızla yayılıyor. Pekçok PKK’lının koronadan öldüğü haberleri geliyor. Yaralı ele geçirilen kimi teröristlerin de korona testleri pozitif çıkmıştı.

Anlayacağınız bölücü terör örgütü zor günler geçiriyor.

Bu aralar bölgede yaşanan gelişmelere bakıldığında, birilerinin PKK’nın ayakta kalması için adeta seferber olduğu görülüyor.

Kim bu birileri?

İsim zikretmeye ne gerek; bilmeyen mi var?

***

Irak’ın en büyük Kürt grupları olan Barzani ile Talabani aşiretleri, kendi aralarında hep fikri ayrışma yaşıyorlarsa da sözkonusu PKK oldu mu anında “duygusal yakınlaşma” içine girebiliyorlar.

Yine böyle bir dönem yaşanıyor sanki.

İmralı’daki teröristbaşı Öcalan’a geçtiğimiz hafta “ailesi” ile telefon görüşmesi yapma imkanı tanınmıştı.

Kardeşi Mehmet Öcalan’ın, İmralı ile gerçekleşen telefon görüşmesinin içeriğine dair yaptığı açıklamadan anlıyorum ki, teröristbaşı, Talabani ile Barzani gruplarına “Bir olun, aranızda kan dökülmesin, PKK’ya da sahip çıkın” mesajı gönderdi.

Teröristbaşı, “Kürtlerin birliğe ihtiyacı var”, “Kürtler bir olmazsa biri kahvaltı, biri öğlen ve biri de akşam yemeği olur” gibi sözler sarf etti.

Barzani ve Talabani ailelerinin Kürtler arasındaki birliğe öncülük etmesi gerektiğini, Kürtlerin buna ihtiyacı olduğunu söylerken, aynen şöyle dedi:

“Tabi Kandil de buna dahildir.”

Teröristbaşı böyle bir çağrıda bulunurken, Irak’ta “MAM Vakfı” adı altında bir takım faaliyetler yürüten sözde bir “STK”nın önceki gün PKK’nın kontrolündeki Mahmur kampına yardım gönderdiği ortaya çıktı.

Neyin nesi bu MAM Vakfı?

“Talabani grubunun kontrolünde bir sözde STK” desem, mesele anlaşılır herhalde.

Ve Barzani ailesi de boş durmuyor:

Barzanilerin teröristlere desteklerini bizzat PKK elebaşları ifşa etti.

Terör örgütü YPG/PKK'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), twitter hesabından "Koronavirüsü tespit etmek için tıbbi test talebimize derhal ve cömertçe yanıt veren Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'ye teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum" mesajını paylaştı, önceki gün.

Bitmedi:

Irak’ta bunlar olurken, Suriye’nin kuzeyinde de Amerika’nın teröristlere desteklerine bir yenisini eklediği görülüyor.

Pentagon’un bölgede sözde "Temizlik Gücü" adı altında görev yapacak ve 10 bin PKK-YPG’liden oluşan bir yeni yapı kurmaya başladığı ifade ediliyor.

ABD içeride koronaya yenik düşmüş amma dışarıda emperyalist filmler çevirmekten geri durmuyor.

Hem de korona ile mücadelede kullanılmak üzere kendisine bir kargo uçağı dolusu tıbbi yardım malzemesi göndermiş olan Türkiye’ye karşı…

İnanıyorum ki, Türkiye tüm bunları görüyor, not ediyor ve gereğini yapıyor.