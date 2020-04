İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a Çankırılı hemşerilerinden şifa hediyesi

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edilen İngiltere'nin Türk kökenli Başbakanı Boris Johnson’a, Çankırılı hemşerileri virüse karşı etkili olduğu düşünülen ve tedaviyi destekleyen karvakrol içerikli bazı bitkisel gıda takviyesi ürünler gnderdi

İngiltere'nin Türk kökenli başbakanı Boris Johnson, koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü St. Thomas Hastanesi'nden geçtiğimiz günlerde taburcu edildi.

Evinde tedavisine devam edilen Johnson’un sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği öğrenildi.

İngiltere Başbakanı ne zaman görevine başlayacak?

Koronavirüs’ü yenen Johnson, bir süre dinlendikten sonra görevinin başına geçmesi bekleniyor.

Kökeni Çankırı’ya uzanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’u hemşerileri koronavirüse karşı etkili olduğu düşünülen ve tedaviyi destekleyen ‘karvakrol’ içerikli bazı bitkisel gıda takviyesi ürünler gönderdi.

Çankırı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Kaptan Mustafa Can tarafından kargo ile İngiltere’ye gönderilen gıda takviye ürünleri İngiltere Başbakanı Boris Johson’ın kullanıp kullanmayacağı ve bu ürünlere nasıl bir tepki vereceği ise merak ediliyor.

KARVAKROL NEDİR?

Karvakrol koronaya iyi mi geliyor? Karvakrol nedir? Karvakrol, korona tedavisinde kullanılır mı?

İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist ( Bitkilerle Tedavi Uzmanı ) Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci, koronavirüsü yenme sürecinde karvakrol içerikli söz konusu standardize ürünleri kullandığını açıklaması üzerine gözler kekik yağının en önemli öğesi olan karvakroleye çevrildi.

Virüslere karşı etkili olduğu ve vücuda direnç sağladığı düşünülen bu doğal ürünün koronavirüsle mücadelede nasıl bir rol oynadığı ise merak edilmeye başlandı.

BORİS JOHNSON KİMDİR?

Boris Johson kimdir ve nerelidir?

Boris Johnson 19 Haziran 1964'te New York'ta doğdu. Daha önce Londra Belediye Başkanlığı ve Henley milletvekilliği görevinde bulundu. Ayrıca The Spectator dergisinde editör olarak çalıştı.

Şu an İngiltere Başbakanı olarak görev yapan Boris Johnson'ın kökeni, Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı 150 haneli Kalfat köyüne uzanıyor. Johson’un büyük dedeleri Kalfat köyünde dünyaya geldi. Köyde hala evlerinin ve akrabalarının olduğu biliniyor.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, geçtiğimiz aylarda Boris Johson’un köyü Kalfat’ı ve dedelerinin evini ziyaret etmiş ve Boris Johson’un gönderdiği mektubu hemşerilerine iletmişti.

Boris Johnson’un geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir Türkiye ziyaretinde gazetecilerin nereli olduğunu sorması üzerine ‘Kalfat, Kalfat, Kalfat’ ifadelerini kullanmıştı.

