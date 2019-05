İngiltere Başbakanı Theresa May istifa etti

İngiltere Başbakanı Theresa May istifa ettiğini açıkladı. May görevini 7 Haziran'da bırakacağını söyledi. May ayrıca, istifasıyla ilgili olarak Kraliçe'yi bilgilendirdiğini sözlerine ekledi.