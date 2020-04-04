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İngiltere'de 1 günde 708 ölüm daha

İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 708 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkedeki ölü sayısı 4 bin 313'e yükseldi, vaka sayısı ise 41 bin 313'e çıktı.
İngiltere'de 1 günde 708 ölüm daha

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, 708 can kaybıyla "şimdiye kadarki en yüksek günlük artış" kaydedilirken, vaka sayısı da 3 bin 735 artarak 41 bin 313'e çıktı. 

Son 24 saatte 9 bin 316 test yapılırken, toplam test sayısı da 183 bin 190'a yükseldi.

SAYILARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının birkaç hafta daha artmaya devam etmesi bekleniyor. 

NE OLMUŞTU?

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla, halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşirken, Başbakan Johnson hala ateşi olduğunu ve bir süre daha kendini izole edeceğini açıklamıştı.

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