İnsanlar yeryüzünün halifesidir. Halife mutlak otorite tarafından insana verilen görevleri onun adına yerine getiren kimsedir. İnsan yeryüzünde Allah’ın vekili onun adına iş gören ve onun iradesi doğrultusunda hareket eden bir temsilcidir.

Bu nedenle insan mutlak görevi verilen yetkileri insan kendi adına veya bir başkasının arzusuna göre kullanmaya kalkışırsa o zaman bu hareket Yüce Allah’a karşı bir isyan ve ihanet olur. Bilmeliyiz ki Yüce Allah insanın yeryüzündeki konumunu ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Biz insanlar yeryüzünün halifesi olarak Allah’ı tanıma ona hakiki anlamda kul olabilme halifelik özelliklerini taşıyabilmekte miyiz?

Bunun için yüce Allah ilimle, ihsanla ve melekleri Hz Âdem’e secde ettirmekle çok şerefli kılmıştır. Mümin insanlar anlamalıdırlar ki, insanın meleklerinin de üstünde tutmuş meleklerine Hz Âdeme Secde ettirmiştir. Kuranı Kerimde, “Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti.

Bu ayeti kerimeyi Taberi şöyle anlatıyor: “Ben yeryüzünde benim yerime insanlar arasında adaletle hükmeden bir halife yaratacağım. Bu halife de Adem ve Allah’a itaat eden insanlar arasında adaletle hükmeden ve Hz Adem’in yerine geçen kimselerdir.”

Bilmeliyiz ki insanoğlunun halife olmasında ki amaç yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak değil Allah’a layık kul olabilme akıl ve yeteneklerini yüce Mevla’nın yolunda kullanmak demektir. Yüce Allah halifem dediği kullarına şöyle buyuruyor: “Allah size emanetleri ehlinize vermenizi insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Ey inananlar Allah’a itaat edin Resul’e ve sizden olan emir sahibine itaat edin, eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız onu Allah’a ve Resulüne götürün bu daha iyidir ve sonuç bakımından daha güzeldir.” (Nisa suresi 58-59 ayet)

Bizler yeryüzünün halifesi olarak Allah’a kulluk vazifemizi en güzel şekilde yerine getirmeye çalışalım, biz insanlara verilen lütufları yerine getirelim. Allah’ın bizlere vermiş olduğu aklı iyi değerlendirelim. Allah’ın halifesi olabilmek dileği ile Selam ve Dua ile.

