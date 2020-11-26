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İnternet hizmeti köy sayısı 156’ya yükseldi

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in mahalle statüsündeki köylerine ücretsiz internet hizmeti götürmeye devam ediyor. Uzaktan eğitimin devam ettiği bugünlerde, şu ana kadar internet hizmeti götürülen köy sayısı 156’ya yükseldi. 
İnternet hizmeti köy sayısı 156’ya yükseldi

Mansur Yavaş başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in mahalle statüsündeki köylerine ücretsiz internet hizmeti götürmeye devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitimin devam ettiği bugünlerde, “internetsiz mahalle (köy) kalmayacak” sloganıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, Başkent’teki 928 mahalle statüsündeki köyün 156’sına internet hizmeti ulaştırdı. 

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İNTERNETSİZ KÖY KALMAYACAK
Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, tamamen kendi imkanlarıyla mahalle statüsündeki köylere sağladığı ücretsiz internet hizmeti 26 Kasım itibariyle 156’ya ulaştı. İnternet ihtiyacı olduğu tespit edilen 928 mahalleye hızla internet hizmeti götürülmeye devam ediliyor. Aralık ayının sonuna doğru her mahalle statüsündeki köye internet hizmetinin ulaştırılması planlanıyor.  

BÜYÜKŞEHİR ÖĞRENCİLER İÇİN SEFERBER OLDU
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, internete ulaşmaktan güçlük çeken öğrencilerin eğitiminin aksamaması için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini sosyal medya hesabından duyurarak şunları kaydetmişti: "Evlatlarımızın yüzlerinde gülümseme olmak için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Uzaktan eğitime devam kararı sonrası 45 günde 928 köyümüze ücretsiz interneti ulaştırmış olacağız." 

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MAĞDURİYET GİDERİLİYOR
Büyükşehir, eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak için internete ulaşamayan Başkentli öğrencilerin uzaktan eğitim konusundaki mağduriyetini böylelikle hızla gideriyor. İnternet hizmeti tamamlanan mahalle statüsündeki köylerin listesi 'koylereinternet.ankara.bel.tr' adresi üzerinden yayınlanıyor. 

ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ GÖTÜRÜLEN İLÇELER
Büyükşehir Belediyesi 26 Kasım tarihi itibariyle Akyurt’un 18, Sincan’ın 25, Etimesgut’un 6, Kahramankazan’ın 13, Yenimahalle’nin 4, Altındağ’ın 3, Mamak’ın 6, Çankaya’nın 9, Gölbaşı’nın 48, Bala’nın 7, Keçiören’in 4, Çamlıdere’nin 7, Evren’in 2, Pursaklar 4’ın mahalle statüsündeki köyüne ücretsiz internet hizmeti ulaştırdı.  Diğer ilçelere de internet hizmeti ulaştırılması için çalışmalar devam ediyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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