İntihar etmek için türlü yollar denedi

Gaziantep'te pisikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet K., çıktığı direkten atlayamayınca ilaç içerek intihara kalkıştı.

Karataş Mahallesi’nde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet K.(45), telekom direğine çıkarak intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİS PSİKOLOG ÇAĞIRDI

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de hava yastığı açtı. Mehmet K.'yı ikna edemeyen polis, olay yerine psikolog çağırdı. Polis ekibi tarafından getirilen psikolog Mahmut Kayagan, Mehmet K.'yı ikna etmek için çaba sarf etti.

ATLAMADI, BU KEZ İLAÇ İÇTİ

Psikolog Kayagan'ın konuştuğu Mehmet K., ikna olmayarak yanında bulunan ilaçları içerek intihara kalkıştı. 3 saatin sonunda ikna olup itfaiye ekipleri tarafından indirilen Mehmet K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Mehmet K.’nın eşinden boşandığı ve 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.