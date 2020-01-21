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Irak'ta protestolar yeniden alevlendi: Ölü sayısı artıyor

Irak'ta iki gündür şiddetli protestolar sürüyor. Güvenlik güçleri ile çatışan protestoculardan en az 6 kişinin öldüğü ve 60'a yakın yaralı olduğu duyuruldu.
Irak'ta protestolar yeniden alevlendi: Ölü sayısı artıyor

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başkent Bağdat'ın Tahrir, Tayaran ve Geylani meydanlarında ve Muhammed el-Kasım yolu gibi merkezi bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar sürüyor. 

İki gündür süren çatışmalarda en az 6 göstericinin yaşamını yitirdiğini, 60'dan fazla yaralı olduğu duyuruldu.

Göstericilerin protestoların kapsamını genişletmesi sonrasında Irak güvenlik güçlerinin protestoculara sert müdahale ettiği görüldü.

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana, altyapı yetersizliği, işsizlik, ülkenin içişlerine yönelik dış müdahale gibi gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık 2019'daki açıklamasına göre, gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

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