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Irak'tan yurda getirilen 334 Türk işçi karantinaya alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 334 Türk vatandaşı Kütahya'da yerleştirildi.
Irak'tan yurda getirilen 334 Türk işçi karantinaya alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 334 kişi, Irak'ın Bağdat şehrinden kalkan uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inen işçiler sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle kent merkezine taşındı.

14 GÜN GÖZETİM ALTINDA TUTULACAKLAR

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen vatandaşlar, KYK Hezar Dinari ve Emine Gülbahar öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak işçilerin ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacak.

TÜRKİYE'DE SON DURUM NE?

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı ise 20 bin 921'e yükseldi.

Dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verileri paylaşmıştı: 

"Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. 2786 pozitif vaka daha tespit edildi. 20 bin 921 toplam vaka. 69 hastamızı kaybettik. Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya'dır. Şu an 25 ilde can kaybımız olmadı. En yüksek can kaybımız 210 ile İstanbul.

60 yaş üstünün çok kritik olduğu, yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 64'ünü oluşturuyor. Hayatını kaybedenlerin yüzde 80'i 60 yaş üstü oluşturuyor.

Yoğun bakımdaki hastalarımızın yüzde 74.4'ünde en az bir alt hastalık olduğunu görüyoruz. Risk oluşturan hastalıkların başında astım hastaları geliyor. KOAH hastalarımızın 55-90 yaş arasında seyrettiğini görüyoruz. Hastaların özellikle yaş farkı göstermeden vefat edenlerin olduğunu görüyoruz."

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