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İran Hükümet Sözcüsü Rebii: Biden'ın ekibinden henüz herhangi bir mesaj almadık

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ından nükleer anlaşmaya döneceğine dair henüz herhangi bir mesaj almadıklarını söyledi.
İran Hükümet Sözcüsü Rebii: Biden'ın ekibinden henüz herhangi bir mesaj almadık

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Rebii, "Henüz Biden'ın ekibinden (ABD'nin nükleer anlaşmaya döneceğine dair) herhangi bir mesaj almadık. ABD'nin anlaşmayı kayıtsız şartsız yerine getirmesinden emin olamaz isek görüşmenin bir anlamı yok." dedi.

Tahran yönetiminin anlaşma metnini uygulamaya odaklandığını ve anlaşmaya taraf ülkelerden de beklentisinin bu olduğunu dile getiren Rebii, "İran, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesiyle ilgili şartlarını daha önce defalarca gündeme getirdi. ABD hükümeti öncelikle nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmeli ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını uygulamalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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