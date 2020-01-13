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İran medyası hükümetin istifasını istiyor

İran’daki muhafazakar ve reformist çizgideki çoğu gazete, manşetlerinde Ukrayna uçağının düşürülmesine yer vererek, yetkililerin istifasını talep etti
İran medyası hükümetin istifasını istiyor

İran Genelkurmay Başkanlığı’nın Ukrayna Havayolları'na ait uçağın saldırgan bir uçak sanıldığı ve füzeyle vurulduğunu açıklaması ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

İran’daki muhafazakar ve reformist çizgideki çoğu gazete bu olaydan ötürü yetkililerin istifasını istedi.

"AFFEDİLEMEZ"

Hükümete yakınlılığı ile bilinen İran  gazeteleri, “Affedilemez -Özür, istifa ve telafi-Sohrabların yası- Kamuoyunun mahkemesi ” manşetleriyle Ruhani ve ekibinin isitifasını istedi.

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