İşin şakası yok

Koronavirüs salgını iyice yayıldı.

Önceden çevremizdeki vakaları çok zor duyardık. “Koronavirüse kim yakalandı, yakalanan var mı ya? Ben hiç duymadım, görmedim” sözleriyle virüsün güya olmadığını iddia ederdik.

Şimdi öyle bir duruma geldik ki, kimle konuşsak ya kendisi ya da çevresindeler koronaya yakalanmış.

Ateş ocağımıza ya da yakınımıza düşünce işin ciddiyetini biraz anladık gibi.

Virüsün şakası yok.

Tutunduğu vücuda büyük tahrip açıyor. Sizin anlayacağınız öldürmese de süründürüyor.

Çorum'da koronavirüse yakalanan 62 yaşındaki Yaşar Ünal’ın adeta can çektiği videoyu izlemişsinizdir.

Tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunamayan Yaşar Ünal'ın, yoğun bakım servisine alınmadan önce kendi cep telefonuyla kaydettiği videoda insanlara "Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın" diyerek çağrıda bulundu.

İnsanları hastalığa karşı endişelendiren videodan dakikalar sonra hayatını kaybeden Ünal'ın görüntüsünde yer alan “Bugün hastanedeki üçüncü günüm ve kötüyüm. Nefes almakta zorlanıyorum. Ateşim çıkıyor tekrar düşürüyorlar. Tansiyonum çıkıyor, öksürüğüm hiç durmadı. Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın. Herkese teşekkür ederim" ifadeleri bu salgının ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Onun için daha çok canın yitip gitmemesi, insanların bu hastalığın pençesine düşüp perişan olmaması için kurallara azami uymalıyız.

Unutmayın bu hastalıkta kimsenin kimseye nazı geçmiyor.

Mutlaka maske, mesafe ve hijyene hiç olmadığı gibi dikkat etmeliyiz.

Sağlıklı günler dilerim.

İnşallah bu beladan kısa sürede kurtulmak dileğiyle.