İşkur hizmet binasına boya işi yaptıracak

Türkiye'de işsizliğin önlenmesi ve işsiz vatandaşlara iş bulma faaliyetleri yürüten İŞKUR, hizmet binasının boyama işi için ihaleye çıktı. Toplam 27 bin metre karelik boyama işi ve ihale detayları haberimizde: