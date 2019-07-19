İslam şehitleri denince aklımıza gelmiş geçmiş bütün şehitlerimiz gelmelidir. Bilinmelidir ki şehitlerimiz hepsi Allah katında mükâfatı verilenlerdir. Allah onları zai etmeyecektir.

Bizler içinde bulunduğumuz yerlerde şehirlerde dünyada ve Türkiye’de birçok şehit haberleri duymaktayız. Biz Müslümanlar şehit haberleri duydukça içimiz kan ağlıyor ve yüreklerimiz burkuluyor. Müslümanlar olarak bu milletler birçok imtihanlar birçok badireler geçirdi ve gördüler.

Bunu görenler, yaşayanlar genellikle Müslüman kişilerdir. Bizler İslam savaşı vermiyoruz din, dil, ırk, mezhep savaşları da veriyoruz. Müslümanlar olarak ilk şehitlerimizi Peygamber Efendimizden itibaren verdik. İslam geldikten sonra Müslümanlar birçok işkencelere maruz kaldılar, birçok saldırılara uğradılar.

İslam gelince Mekkeli müşrikler İslam’ı seçenlere akla gelmedik işkencelere maruz bıraktılar. Habbab bin Ered, Bilal-i Habeşi, Mahzum oğullarından Yasir ve annesi Sümeyye ilk İslam şehitlerindendir. Sadece bunlara değil, işkence Peygamber Efendimize dahi İslam’ı kabul eden herkese aynı muameleyi yaptılar.

Müslümanları 3 yıl boykot yaparak aç bıraktılar. Müslümanlar açlıktan bağırıyorlarken müşrikler daha fazla zulüm yapıyorlardı. Böyle olmalarına rağmen İslam’dan hiçbir zaman vazgeçmediler. İslam ile birlikte şehitler çoğaldı. Bedir, Uhud, Hendek savaşında İslam’ı kazanmak için birçok şehitler verdiler.

En yakın tarihe bakarsak da 15 Temmuz Şehitlerimizdir. Canlarını, mallarını hiçe sayarak İslam şuuru ile vatanı korudular. Ali İmran Suresi, “Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın eğer inanmışsanız üstün gelecek olanlar sizlersiniz.” Buyruluyor.

Diğer ayet-i kerimede “Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfal Suresi)

Bizlerin sadece şu durumda bilinçli, vatan sevgisi ile yoğrulmuş nice nesillere ihtiyacımız olduğunu unutmayalım. Vatan, millet, İslam şuurunu hiçbir zaman kalbimizden çıkarmayalım. Evlatlarımızı birlik ve beraber olmaya Peygamber Efendimizin istediği gibi ümmetlerden olalım, birlik ve beraberliğimizi kaybetmemek dileği ile, Selam ve Dua ile.