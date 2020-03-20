İslam’da Temizlik

Yüce Rabbimiz ve sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V) maddi manevi her türlü temizliğe önem vermiştir. Kuranı Kerim’de ilk inen ayetten sonra ikinci inen ayeti kerimde temizliğin önemi ile ilgilidir.

Bu ayette şöyledir: “Ey örtünüp bürünen peygamberim kalk ve insanları uyar, Rabbini yücelt elbiseni temizle nefsini arındır şirkten pisliklerden ve günahtan uzak dur.” (Müdesir Suresi)

Yüce Allah bizlere birçok pisliklerden uzak durmamızı bedenimizde ve bulunduğumuz çevremizde de temizliğe önem vermemiz gerektiğini vurgulamıştır. Bugünlerde de yaşadığımız bu üzücü ve korkutucu hastalıktan korunmakta temizlik ve tedbirlerle atlatılacaktır. Bizler yaşadığımız yeri, bulunduğumuz ortamı temiz tutmak zorundayız.

İslam’da bundan öncede temizliğe ayrı önem verildiği gibi şimdi de fazlası ile önem verilen temizlik zor günleri atlatmamıza yardımcı olacaktır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) her türlü şer’e karşı bizlerin tedbir almasını önermiş ve bunun hakkında da önce deveni bağla sonra Allah (C.C) ye tevekkül et buyurmuştur.

Bizler evvela tedbir alıp takdiri Cenabı Allah’tan beklemeliyiz. Bilmeliyiz önlem alırsak korkmazsak bu zor günlerimizi de kolaylıkla atlatacağızdır. Yüce Dinimiz bizlere korunmanın birçok yolunu göstermiştir. Bunlardan biride beş vakit namaz kılmaktır. Namaz öncesi abdest almak ve elimizi, yüzümüzü, ağzımızı, burnumuzu, kulaklarımızı, boynumuzu ve ayaklarımızı temizlememiz hedeflenmektedir.

İnşallah bizlerde beş vakit namazımıza dikkat edip ve bütün hijyen kurallarına uymalıyız. Bu hastalığı da kolay bir şekilde atlatırız, bizler böyle yaparsak Cenabı Allah ahirette yüzleri parlak, elleri ve ayakları nurlu olarak hasrolunacağız. Allah bizlere düşünmeyi akletmeyi vermiştir. Yaşadığımız çevre temiz ve bizler temiz olursak bizlere hastalık bulaşmayacaktır. Bizler Müslüman olarak yapmamız gereken üzerimize neler düşüyorsa yapmaya çalışalım.

Her yeri temiz tutalım, aklımızı, kalbimizi bütün kirlerden arındıralım. Yüreğimize korku ve kötülük yaymayalım, kurallara uyalım Allah (C.C) Müslüman âlemine yardım etsin inşallah Sağlıcakla kalabilmek dileği ile.

