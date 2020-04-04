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İspanya'da korkunç bilanço

İspanya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 809 artarak 11 bin 744'e çıktı.
İspanya'da korkunç bilanço

İspanya'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 809 artarak 11 bin 744'e çıktı.

İran'da da son 24 saatte 158 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 3 bin 452'ye yükseldi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM NE?

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı ise 20 bin 921'e yükseldi.

Dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verileri paylaşmıştı: 

"Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. 2786 pozitif vaka daha tespit edildi. 20 bin 921 toplam vaka. 69 hastamızı kaybettik. Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya'dır. Şu an 25 ilde can kaybımız olmadı. En yüksek can kaybımız 210 ile İstanbul.

60 yaş üstünün çok kritik olduğu, yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 64'ünü oluşturuyor. Hayatını kaybedenlerin yüzde 80'i 60 yaş üstü oluşturuyor.

Yoğun bakımdaki hastalarımızın yüzde 74.4'ünde en az bir alt hastalık olduğunu görüyoruz. Risk oluşturan hastalıkların başında astım hastaları geliyor. KOAH hastalarımızın 55-90 yaş arasında seyrettiğini görüyoruz. Hastaların özellikle yaş farkı göstermeden vefat edenlerin olduğunu görüyoruz."

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