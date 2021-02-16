İstanbul, Ankara ve İzmir haftalık vaka sayısı ve günlük vaka ortalaması

Sağlık Bakanlığı, illere göre koronavirüs tablosunu haftalık olarak haritalı bir biçimde açıklamaya başladı.

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında bundan böyle illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayısı haftalık olarak açıklanmaya başladı.

8-14 Şubat 2021 arasını kapsayan ilk sayılar Bakanlık'ın internet sitesinde yayımlandı. Yayımlanan bu istatistikler, salgının illere göre durumunu göz önüne sererken tedbirlere ilişkin il bazlı kararların alınmasına da imkan sağlamış olacak.

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan ilk tabloya göre ilk 5'te yer Karadeniz illeri yer aldı. Trabzon (228.02),Rize (202.44),Ordu (194.42), Giresun (184.34) ve Samsun (171.29) vaka görüldü. Karadeniz'in bu tabloya göre tedbirler konusunda bir gevşeme getirilmesi uzak gibi duruyor. Peki, 3 büyükşehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir’de durum nasıl?

İstanbul, her 100 bindeki haftalık vaka sayısına göre sıralanan listede 29. sırada yer alırken günlük ( 16 Şubat 2021 ) ortalama vaka sayısı 1330 oldu.

Ankara, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı listede 52. sırada yer aldı. 5 milyon 663 bin 322 nüfusu olan Ankara'nın günlük ( 16 Şubat 2021 ) ortalama vaka sayısının da 287'ye düştüğü görüldü.

100 bindeki haftalık vaka sayısı 44.39 ile 42. sırada olan İzmir'de günlük ( 16 Şubat 2021 ) ortalama vaka sayısı ise 279 olarak kayıtlara geçti.

gazeteilksayfa.com