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İstanbul Batman arası kaç km? İstanbul Batman arası kaç saat? İstanbul Batman Yol Tarifi, İstanbul Batman Otobüs Bileti Fiyatları...

İstanbul Batman arası kaç km? İstanbul Batman arası kaç saat? İstanbul Batman Yol Tarifi.. İstanbul Batman kaç kilometre? İstanbul'dan Batman'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
İstanbul Batman arası kaç km? İstanbul Batman arası kaç saat? İstanbul Batman Yol Tarifi, İstanbul Batman Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Batman'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

İSTANBUL BATMAN ARASI KAÇ KM?

Mumbar Dolması, Çiğ Köfte, Perde Pilavı, Tandır Ekmeği, Şam Böreği, Ayran Çorbası, İçli Köfte ve Kuru Dolması ile meşhur,

Hasankeyf Ören Yeri, Memikan Köprüsü, Mor Aho Manastırı, İmam Abdullah Zaviyesi ve Hasankeyf Mağaraları'na ev sahipliği yapan Batman ile İstanbul arası mesafe:

O-4 üzerinden 1543 km

İSTANBUL BATMAN ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

O-4 üzerinden 16 saat 19 dakika

Otobüs ile

Ortalama 20 - 22 saat 

İSTANBUL BATMAN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Batman'a gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Batman arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

İstanbul Batman Otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Özlem Batman 130 TL

Can Diyarbakır 160 TL

Siirt Kurtalan Ekspres 150 TL

İSTANBUL BATMAN YOL TARİFİ

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