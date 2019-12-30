İstanbul Batman arası kaç km? İstanbul Batman arası kaç saat? İstanbul Batman Yol Tarifi, İstanbul Batman Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Batman'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL BATMAN ARASI KAÇ KM?
Mumbar Dolması, Çiğ Köfte, Perde Pilavı, Tandır Ekmeği, Şam Böreği, Ayran Çorbası, İçli Köfte ve Kuru Dolması ile meşhur,
Hasankeyf Ören Yeri, Memikan Köprüsü, Mor Aho Manastırı, İmam Abdullah Zaviyesi ve Hasankeyf Mağaraları'na ev sahipliği yapan Batman ile İstanbul arası mesafe:
O-4 üzerinden 1543 km
İSTANBUL BATMAN ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
O-4 üzerinden 16 saat 19 dakika
Otobüs ile
Ortalama 20 - 22 saat
İSTANBUL BATMAN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Batman'a gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Batman arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Batman Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Özlem Batman 130 TL
Can Diyarbakır 160 TL
Siirt Kurtalan Ekspres 150 TL
İSTANBUL BATMAN YOL TARİFİ
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