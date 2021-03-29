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İstanbul, İzmir ve Ankara'da sokağa çıkma yasağı geri mi geldi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını kapsamında uygulanacak yeni tedbirleri kabine toplantısı sonrasında açıkladı.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da sokağa çıkma yasağı geri mi geldi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edeceğini, Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabileceğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında “Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.” dedi.

Peki, sokağa çıkma kısıtlamalarının geri geldiği iller hangileri? İstanbul, İzmir ve Ankara'da sokağa çıkma yasağı geri mi?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı illere göre; kısıtlamadan muaf olan mavi renkle gösterilen düşük riskli illerde sadece Şırnak ilimiz gözükmektedir. 

Sarı renkle gösterilen orta riskli iller: Uşak, Muş, Van, Hakkari, Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HANGİ İLLERDE GERİ GELDİ?
Yüksek riskli olan ve turuncu renkle gösterilen (sokağa çıkma yasağının Cumartesi ve Pazar günü devam edeceği iller) şöyle: Kars, Ağrı, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş Osmaniye, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa

Çok yüksek riskli olan ve kırmızı renkle gösterilen (sokağa çıkma yasağının pazar günü devam edeceği iller) ise şöyle: İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Muğla, Antalya, Mersin, Karaman, Düzce, Bolu, Bilecik, Kütahya, Zonguldak, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Iğdır, Şırnak, Bursa, Aydın, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Sivas, Malatya, Gaziantep, Elazığ, Erzincan, Bayburt, Erzurum

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