  • BIST 105.095
  • Altın 270,790
  • Dolar 5,7451
  • Euro 6,3385
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 12 °C
»

İstanbul Valiliği Suriyeliler için son sayıyı açıkladı

İstanbul Valiliği: 01 Ocak - 15 Kasım tarihleri arasında 46 bin 350 düzensiz göçmen ve 4 bin 357 kayıtsız Suriyeli hakkında dosyalı işlem yapılmıştır.
İstanbul Valiliği Suriyeliler için son sayıyı açıkladı

İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeliler ve mevzuata uygun olmayan tabelalarla ilgili açıklama yapıldı.

Yazılı açıklama şu şekilde:

"İlimizde düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, işyeri tabela ve kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyelilerin denetimleri devam etmektedir.

Bu kapsamda Valiliğimiz koordinasyonunda 12 Temmuz - 15 Kasım 2019 tarihleri arasında;

1)    Düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezleri'nin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir.

2)    İlimizde kayıtsız 6 bin 416 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezleri'ne sevk edilmiştir.

İstanbul' da ayrıca 01 Ocak - 15 Kasım 2019 tarihleri arasında 46 bin 350 düzensiz göçmen ve  4 bin 357 kayıtsız Suriyeli hakkında dosyalı işlem yapılmıştır.

Böylece 1 Ocak - 15 Kasım 2019 tarihleri arasında toplam 100 bin 11 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılmıştır. 

3)    1 Ocak - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan ekiplerimiz,  çalışma  hayatında  kayıt  dışı  istihdamın  önlenmesi  için  rehberlik faaliyetlerine devam etmektedir. Bu dönemde 60 bin 000'e yakın işyeri ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir.

4)    Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ekiplerince çalışma hayatında  kayıt  dışı  istihdamın  önlenmesi  için 1 Kasım 2019 tarihinden 15 Kasım 2019 tarihine kadar 3 bin 419 işyeri denetim yapılmıştır. 

Yapılan denetimlerde 906 Türk vatandaşı, 118 Suriyeli ve 145 diğer ülke vatandaşı yabancı işçinin kayıtsız istihdam edildiği tespit edilmiş, bu işyerlerine 6.158.495,58 TL para cezası uygulanmıştır. 

12.07.2019 - 15.11.2019 tarihleri arasında mevzuata uygun olmayan 4 bin 378 işyeri tabelasının tamamına yakını uygun hale getirilmiştir. Süreç düzenli olarak takip edilmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan açıkladı: Yeni kanun hazırlıyoruz15 Kasım 2019 Cuma 09:28
  • Mardin'de 3 ilçe belediye başkanı gözaltına alındı15 Kasım 2019 Cuma 09:23
  • 29 ilde büyük operasyon: 121 gözaltı kararı15 Kasım 2019 Cuma 09:22
  • Putin'den kritik açıklama: Türkiye ile anlaştık15 Kasım 2019 Cuma 08:48
  • Türkiye’de işimiz bitti ayrılıyoruz15 Kasım 2019 Cuma 08:30
  • Göreve başladı15 Kasım 2019 Cuma 01:38
  • Cami inşaatı çöktü15 Kasım 2019 Cuma 01:37
  • Ankara'da feci kaza!15 Kasım 2019 Cuma 01:31
  • Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün artık suyu yok15 Kasım 2019 Cuma 01:28
  • Kayseri'de zihinsel engelli öğrenciye şiddet15 Kasım 2019 Cuma 01:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti