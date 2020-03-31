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İstanbul Van arası kaç km? İstanbul Van arası kaç saat? İstanbul'dan Van'a nasıl gidilir?

İstanbul Van arası kaç km? İstanbul Van arası kaç saat? İstanbul'dan Van‘a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İstanbul Van arası kaç km? İstanbul Van arası kaç saat? İstanbul'dan Van'a nasıl gidilir?

İstanbul Van arası kaç km, İstanbul Van arası kaç saat, İstanbul'dan Van nasıl gidilir, Van İstanbul arası kaç km, Van İstanbul arası kaç saat, Van’dan İstanbul'a nasıl gidilir, İstanbul Van yol tarifi... Merak edilen bütün soruların cevabı haberimizde...

İstanbul Van arası kaç km?

Otomobil ile;

E80 üzerinden 1607 km

D300 üzerinden 1733 km

İstanbul Van arası kaç saat?

Otomobil ile;

E80 üzerinden 19 saat 16 dakika

D300 üzerinden 21 saat 51 dakika

İstanbul – Van yol tarifi;

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