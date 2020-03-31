İstanbul Van arası kaç km? İstanbul Van arası kaç saat? İstanbul'dan Van'a nasıl gidilir?

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İstanbul Van arası kaç km?
Otomobil ile;
E80 üzerinden 1607 km
D300 üzerinden 1733 km
İstanbul Van arası kaç saat?
Otomobil ile;
E80 üzerinden 19 saat 16 dakika
D300 üzerinden 21 saat 51 dakika
İstanbul – Van yol tarifi;
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