İstanbul'da kurban satış ve kesim alanları hazır

İstanbul'da kurban satış ve kesim alanları, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hazır hale getirildi.

Kurban Bayramı'nda yoğunluk beklenen hayvan pazar ve kesim alanlarındaki hazırlıklar, pandemi nedeniyle bu yıl dönüşüme uğradı.

Sağlık Bakanlığınca hayvan satış yerlerine yönelik önlemlerin belirlenmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğin ardından ilgili kurumlar ülke genelinde harekete geçti. Pandemi sürecinde geçirilecek Kurban Bayramı'nda, kurban satış alanı bulunan ilçelerde vatandaşlar ile besici ve satıcıların daha sağlıklı ortamda alışveriş yapabilmesi için belediyeler tarafından gerekli önlemler alınıyor.

Sultanbeyli Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Söğütçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerde önceki yıllarda da kaymakamlık başkanlığında komisyonların bulunduğunu, rutin ve standart uygulamaların olduğunu hatırlatarak, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak ek tedbirler alındığını kaydetti.

Bu kapsamda alanlara sınırlı sayıda kişinin alınacağını, girişte vatandaşların ateşlerinin ölçüleceğini ve dezenfektan kullanılmasının sağlanacağını belirten Söğütçü, kurbanlık getiren kamyon ve tırların da dezenfekte edildikten sonra hayvanların indirileceğini dile getirdi.

Söğütçü, 16 Temmuz itibarıyla hayvan girişlerinin yapılıp, satış alanının faaliyete başlayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Her şeyin genelge, yasa ve kurallara uygun olmasını sağlayıp besicilerimizin zorluklarını, sıkıntılarını olabildiği kadar bertaraf edecek şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Şu an itibarıyla çadırlarımız kuruldu. Sadece kesim ünitesiyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Yaklaşık bin kadar da kesim yapıyoruz. O da tabii bayramın birinci günü çok ciddi bir iş. Açık alanlarda kesime müsaade edilmiyor. Vatandaşımızın en azından burada güvenli bir şekilde ibadetini yapması için hizmet vermeye gayret ediyoruz."

İlçede 300 çadırlık bir alan oluşturulduğunu ve her çadırın yaklaşık 40 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Söğütçü, alanda 5 perondan oluşan kesim ünitesinin yer aldığını aktardı.

Söğütçü, pandemi nedeniyle ek tedbirler alındığına değinirken, şu bilgileri verdi:

"Önceki yıllarda da olabildiğince hijyenik şartlarda kurban satış alanı oluşturmaya çalışıyorduk. Bu yıl ilave olarak giriş çıkışları da gerek satış gerekse kesim sürecinde bir miktar sınırlandıracağız. Kesimle ilgili önceki yıllarda bir sınırlamamız yoktu, hatta paylaşma ünitelerimiz vardı masa ve tartılarımızın olduğu, bu yıl onu yapamayacağız. Her kurban kesimi için 3 kadar kişiye izin vereceğiz, onlar kurbanlıklarının kesim sürecini takip edecekler. Daha sonra onların kolayca paylaşmasına olanak sağlayacak biçimde kurbanlık etlerini kendilerine teslim edeceğiz, ama paylaşmayı burada değil ama başka alanda yapacaklar. Çünkü pandemi nedeniyle çok fazla yoğunluk olmasına müsaade edemiyoruz. Her sokağın başında el dezenfektan noktalarımız ve stantlarımız olacak. Giriş çıkışları kontrollü yapacağız, ateş ölçerek ve dezenfekte ederek. Besicilerimize her yıl hediye çantalarımız oluyordu. Bu yıl hediye çantalarımızın içine tulum, çizme, el feneri gibi ihtiyaç duyabileceği malzemelerin yanı sıra el dezenfektanları, maske ve hijyen malzemeleri de dahil edeceğiz."

Belediyenin hemen hemen tüm birimlerinin alanda görev alacağını, ilgili kurumlarla da koordinasyon halinde olduklarını ifade eden Söğütçü, "İlçe Tarım Müdürlüğünün veterinerleri burada görev yapıyorlar. Karantina çadırlarını İlçe Tarım Müdürlüğüne tahsis edeceğiz. Sultanbeyli dışında İstanbul'un farklı bir noktasında kontrolsüz hayvan taşımacılığı olduğunda buraya getirebilmelerine olanak sağlayacağız ki bu genelge ile yapmamız gereken bir iş." dedi.

Esenyurt'ta her çadıra musluk bağlandı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren belediyeler, özellikle kurban satış ve kesim alanı bulunan ilçelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gayret gösteriyor.

Esenyurt'ta belediye tarafından 72 bin metrekare alan üzerine kurulan 200 çadırlık kurban satış ve kesim alanında pandemi nedeniyle önlemler alındı. Kurbanlıklar gelmeden önce alana kurulacak çadırlar arasında 2 metre boşluk bırakıldı. Kurban satıcıları ve alıcılarının el hijyenine dikkat etmesi için her çadıra su hattı çekilerek musluk bağlandı. Kurban pazarının ve kesimhanenin çeşitli yerlerine pandemiyle ilgili bilgilendirme afişleri asan ekipler, yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların alana girişini 2 ayrı kapıdan olacak şekilde planladı.

Dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra zabıta ekipleri, alanda giriş çıkışları kontrol edecek. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de kurbanlıkların alana girişinde ve çadırlara alınmasında küpe ve sağlık kontrolü yapacak.

Hastalıklı kurban satışının önüne geçmek ve Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla belirlenen kurban satış ve kesim alanları dışında satış ve kesim yapılmasına izin verilmeyecek. 7 kapalı pazar ve 1 kesimhanede bayram boyunca veteriner hekimler görev yapacak.

Kesimde en fazla 3 hak sahibinin kurbanın başında bulunmasına izin verilecek

Kağıthane'de kurban satış ve kesim yerine vatandaşların giriş ve çıkışları tek kapıdan sağlanacak. Her gün pazarı ziyarete gelen vatandaşların ve satış yapanların ateşleri belediyede görevli sağlık personeli tarafından ölçülecek. Girişlerde vatandaşlara kolonya ve maske dağıtılacak. Sağlık personeli, her türlü acil durum için alanda hazır bulunacak. Temizlik ekipleri ise alanda sürekli temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaparak, pazarın sağlık açısından güvenliğini sağlayacak.

Kurban pazar alanında vatandaşların ve satıcıların maskesiz dolaşımına, ayrıca el sıkışılarak pazarlık yapılmasına ve kurbanlıkların sergilendiği çadırlarda kalabalık oluşmasına izin verilmeyecek. Pazarın ortak alanlarında kalabalığa engel olunacak. Gerekirse yoğunluğun azalması için kısa süreliğine pazara yeni müşterilerin girmesine izin verilmeyecek.

Kurban kesimi için ilçede bu yıl randevulu çalışma uygulanacak. Satın aldığı kurbanını alanda kestirmek isteyen vatandaşlar önceden randevu alarak kurbanlıklarını kestirebilecek. Kurban kesimi esnasında en fazla 3 hak sahibinin kurbanın başında bulunmasına izin verilecek. Hak sahibi 3 kişi arasında 1,5 metre sosyal mesafe bulunması zorunlu olacak.

Alanlarının girişlerine dezenfektan stantları kurulacak

Üsküdar Belediyesince alanlara girişte vatandaşların ateşleri ölçülecek ve maskesi olmayanlara maske dağıtılacak. Kurban kesim alanlarının girişlerine dezenfektan stantları kurulacak, satış ve kesim alanlarında en az 1,5 metre olacak şekilde fiziki mesafe korunması sağlanacak. Bu alanlarda uzun süre kalınmasına izin verilmeyecek ve temastan uzak durulması sağlanacak.

Yüksek ateş, burun akıntısı ve öksürük şikayeti olan kişilerin alana girişine izin verilmeyecek. Kişisel ve sosyal hijyen kurallarına dikkat edilmesi konusunda gerekli uyarı çalışmaları yazılı olarak çadır girişlerinde yer alacak. Maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemelerinin kullanıldıktan sonra belirlenen atık kutusuna atılması sağlanacak.

Kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi ve Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için kesim yerlerine randevulu gidilmesi uygulamasına geçilecek.

Eyüpsultan'da belirlenen kurban satış satış ve kesim alanlarına vatandaşlar kontrollü olarak alınacak, sosyal mesafeye uyulması sağlanacak. Alana maskesiz girişlere izin verilmeyecek ve girişlerde vatandaşların ateşleri ekiplerince ölçülecek.