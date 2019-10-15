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İstanbul'da şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler daha önceden belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi.
İstanbul'da şafak operasyonu

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün de katıldığı operasyonda, 33 adrese baskın düzenledi.

Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

5 İLÇEDE 33 ADRES

Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Sarıyer Merkezli olmak üzere 5 ilçede önceden belirlenen 33 adrese kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi.

31 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslerde detaylı arama çalışmalarını sürdürürken, şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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