İstanbul’da samuray kılıcı saldırısında yaşamını yitiren Başak Cengiz’in adı Yenimahalle’de yaşatılıyor

Yenimahalle Belediyesi, iş seyahati için gittiği İstanbul’da saldırı sonucu öldürülen Mimar Başak Cengiz’in adını, Yenimahalle’deki evinin karşısında bulunan kültür merkezine verdi.

Başak Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başak Cengiz’in ailesi, CHP PM üyesi Umut Akdoğan, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kızım bu kültür merkezinde çok ders çalıştı”

Fazlı Çoban’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşma yapan Anne Beyhan Cengiz, Başak Cengiz davasında yapılması gereken her şeyin yapılmasını istedi. Beyhan Cengiz, “Başak Cengiz adına söylenecek her sözü söylediğimi, yapılmasını istediğim her şeyi ilettiğimi biliyorum. Her şeyi planlayan zalim, cani şunu planlayamadı; Başak’ı kırdı, tohumları vatanımın her yerine serpildi, yeşerdi, filizlendi, topraklar bereketlendi. Ayrı bir anlamda binlerce Başak topraktan fışkırdı, kenetlendi. Yıkılmaz bir kale inşa etti. Vatanıma sesleniyorum, Türkiye’ye sesleniyorum, dünyaya sesleniyorum; Başak Cengiz davasında yapılması gereken her şeyi yapmanızı, aynı şekilde bütün bacıların birlik olmasını canı gönülden istiyorum. Başak Cengiz öyle bir bayrak açtı ki dalgalanmasını bizlere emanet etti. Başak Cengiz gibi güller kırılmasın, solmasın. O zaman dava sonuçlanana kadar kalemizi terk etmek yok. Siz söz verdiniz ben işittim, dünya da duydu” dedi.

Kızının isminin kültür merkezine verilmesinden duyduğu mutluluğu da dile getiren acılı Anne Cengiz, Başkan Yaşar’a teşekkürlerini sunarak, “Kızım bu kültür merkezinde çok ders çalıştı. Burada spora geldi. Bu merdivenlerde kızımın ayak izi var” diye konuştu.

“Kadının hakkını sadece kadınlar savunmamalı”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise "Başak yavrumuzu kaybetmeseydik de onun ismini bugün acıyla değil güzel günlerde ansaydık. Kızımız bu merkezden yararlanmaya devam etseydi. Bu olay insan diyebileceğimiz bir kişinin yapacağı bir cinayet değil. Hiçbir kavgası olmadan, hiçbir suçu olmadan, yolda yürüyen bir insana acımasızca, defalarca kılıç sallayan birinin insanlığını kabul etmemiz mümkün değil. Kadının hakkını sadece kadınlar savunmamalı, erkekler de kadınların hakkını savunmak zorunda. Bu acıların olmaması için devlet olarak, yerel idare olarak ve aileler olarak ne yapabiliriz bunları planlamamız gerekiyor" diye konuştu.