İstasyon’a nihayet kazma vuruldu 

Başkent’in en hızlı büyüyen ilçeleri olan Etimesgut ile Sincan’ın şehir merkezine açılan kapısı olan İstasyon Caddesi’ndeki trafik çilesini bilmeyen duymayan yoktur.

On yılı aşkın bir süredir Sincan ve Etimesgutlular İstasyon Caddesi’nde trafik çilesi çekiyor.

Alternatifi de bulunmadığından trafiği çok yoğun bir cadde…

Koca Sincan ve Etimesgut’un yükünü tek başına taşıyan bir cadde…

İşi için hergün şehir merkezine gidip gelen vatandaşların toplu taşıma araçlarında tıkış tıkış o yol üzerinde çektiği çileyi görenin içi sızlar.

Sözkonusu ilçeler şehir merkezine zaten uzak… Yol çilesi ile süre ikiye katlanıyor…

Tampon tampona ilerlemeye çalışan toplu taşıma araçları, dolmuşlar, özel otomobiller…

Ve yol “yol” da değil… Köstebek yuvası gibi… Yıl içinde birçok kez yamalar yapılan caddeye “yol” demeye bin şahit ister.

Yama üstüne yamayla bugünlere kadar geldi.

Koca iki ilçe sakinleri yıllardır İstasyon’dan dert yanarken, ortada öylece duran dev soruna bir türlü çözüm getirilmedi.

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Melih Gökçek’ten sonra göreve gelen Mustafa Tuna, görev yaptığı Sincan’dan iyi bildiği İstasyon Caddesi’ndeki sorunu çözeceğini söylediyse de, görev süresi buna yetmedi. Proje hazırladıklarını, ihaleye çıkacaklarını bile duyurmuştu Tuna, ama olmadı işte.

Ardından Mansur Yavaş’ın, adaylık sürecinde net bir şekilde verdiği sözlerden biri İstasyon Caddesi’ndeki trafik çilesine son vermek oldu.

Seçilip, Başkanlık koltuğuna oturalı bir yılı aşkın bir süre oldu.

Bu süre zarfında İstasyon Caddesi’nde çalışmaların başladığına dair bir çok haber duyduk.

Proje hazırlandığı, ihaleye çıkılacağı ilan ediliyordu.

Ama haberler bir türlü icraata geçmiyordu.

Ve Mansur Yavaş’tan “İstasyon Caddesi’ndeki problemi çözmek için Belediye Meclisi’nden kredi talebinde bulundukları fakat bunun reddedildiği, çalışmaların bu yüzden sarktığı” yönünde açıklamalar gelmişti.

Her ne kadar Yavaş “Ne olursa olsun yapacağım” diyorduysa da “bir kez daha başlamadan bitti İstasyon Projesi” diye düşünüp, üzülüyordum.

Ama dün somut, elle tutulur, gözle görülür bir şey oldu.

Büyükşehir Belediyesi’nce İstasyon Caddesi’ndeki soruna ilk neşter vuruldu.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ilk etapta 2 köprülü kavşak yapımı için çalışmalara başladı.

Ankara Bulvarı’nın devamı niteliğinde olan Türk Kızılayı Caddesi üzerinde bulunan Kızılay Binası önü ve Eski Hava Hastanesi’nin önüne yapılacak köprülü kavşaklar Turgut Özal Bulvarı’na da kesintisiz bağlantı sağlayacak.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada İstasyon Caddesi’nin trafiğini rahatlatacak olan proje kapsamında 2 noktada inşa edilecek köprülü kavşaklar sayesinde özellikle pik saatlerde kronikleşen ve kangren olan bölgenin trafik probleminin ortadan kalkmasının amaçlandığı ifade edildi.

Ayrıca Bağlıca Bulvarı’nda bulunan MİT binasının yanından açılacak yolun Türk Kızılayı Caddesi’ne bağlanmasının da planlandığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi, İstasyon Caddesi’nde bulunan trafik ışıklarını da çalışma kapsamında kaldıracak. Caddenin Ankara Bulvarı çıkışında daralan yolunu da genişletecek olan belediye, caddenin şerit sayısını 3 gidiş ve 3 geliş olarak inşa edecek.

Belediye Başkanı Mansur Yavaş da çalışmayı sosyal medya üzerinden duyurdu.

Yavaş, söz verdiği üzere Sincan ve Etimesgutluların trafik problemini çözüme kavuşturacaklarını, İstasyon’daki projenin ilk etabı için ilk kazmanın vurulduğunu ifade etti.

Nihayet diyor, çalışmaların biran önce tamamlanmasını diliyorum.

Sincan ve Etimesgutluların temiz, düzgün, trafiği su gibi akıp giden bir İstasyon’a öyle çok ihtiyacı var ki anlatamam…