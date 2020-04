İşte dünya genelinde son durum

Korkunç tablo daha da ağırlaştı, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı.

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı.

GÜRCİSTAN'DA İLK ÖLÜM

*Gürcistan'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Burada ülkede Kovid-19 vaka sayısı 156'ya, iyileşenlerin sayısı da 28'e yükseldi.

İSPANYA VE İRAN'DA ÖLÜMLER KATLANDI

*İspanya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 809 artarak 11 bin 744'e çıktı.

*İran'da da son 24 saatte 158 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 3 bin 452'ye yükseldi.

RUSYA'DA VAKALAR ARTIYOR

*Rusya'da son 24 saatte 582 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı ise 4 bin 731'e ulaştı.

*Fas'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye, tespit edilen vaka sayısı 844'e yükseldi.

KORONAVİRÜS ABD ORDUSUNU SARIYOR

*ABD ordusunda koronavirüs vaka sayısı bin 648'e yükseldi, Kovid-19 testi pozitif çıkan asker sayısı ise 978. Vaka sayısı sivil personelde 306, asker aile bireylerinde 256, sözleşmeli personelde 108 oldu.

*ABD'nin Maryland eyaletinde 5 bebekte koronavirüs tespit edildi. Bebeklerin en küçüğünün henüz 1 aylık olduğuna işaret eden Maryland Valisi Larry Hogan "Gerçek şu ki bu hastalık hiçbir ayrım gözetmiyor, kimse dokunulmaz değil" diye konuştu.

*Meksika'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye ulaştı.

AVUSTRALYA'DA ÖLÜ SAYISI ARTTI

*Avustralya'nın Canberra ve Melbourne kentlerinde iki kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 30'a yükseldi.

*Yeni Zelanda'da koronavirüse yakalananların sayısının 950'ye yükseldiği açıklandı.

*Belçika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bin 661 artarak 18 bin 431'e ulaşırken, ölü sayısı da 140 artışla bin 283 oldu.

TÜRKİYE'DE SON DURUM NE?

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı ise 20 bin 921'e yükseldi.

Dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verileri paylaşmıştı:

"Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. 2786 pozitif vaka daha tespit edildi. 20 bin 921 toplam vaka. 69 hastamızı kaybettik. Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya'dır. Şu an 25 ilde can kaybımız olmadı. En yüksek can kaybımız 210 ile İstanbul.

60 yaş üstünün çok kritik olduğu, yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 64'ünü oluşturuyor. Hayatını kaybedenlerin yüzde 80'i 60 yaş üstü oluşturuyor.

Yoğun bakımdaki hastalarımızın yüzde 74.4'ünde en az bir alt hastalık olduğunu görüyoruz. Risk oluşturan hastalıkların başında astım hastaları geliyor. KOAH hastalarımızın 55-90 yaş arasında seyrettiğini görüyoruz. Hastaların özellikle yaş farkı göstermeden vefat edenlerin olduğunu görüyoruz."