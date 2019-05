İtikaf ne demek? İtikaf nasıl ve ne zaman yapılır? Ankara’da itikaf yapılan camiler...

Peygamber Efendimiz’in sünnetlerinden biri olan “itikaf’ı yerine getirmek isteyenler, Ramazan ayının son 10 gününde dünyevi işlerden sıyrılıp, sadece ibadet etmek için camilere kapandı. Peki İtikaf ne demek? İtikaf nasıl yapılır? İtikaf ne zaman yapılır?

Peygamber Efendimiz’in sünnetlerinden biri olan “itikaf’ı yerine getirmek isteyenler, Ramazan ayının son 10 gününde dünyevi işlerden sıyrılıp, sadece ibadet etmek için camilere kapandı. Başkent’te 343 cami itikafa hazır hale getirildi.

Fahri kainat Efendimiz Hz. Muhammed'in sünnetlerinden biri olan, dünya işlerinden sıyrılıp ibadet etme anlamına gelen ‘itikaf’ı yerine getirmek için Ramazan ayının son 10 gününde çok sayıda kişi, müftülüklerce belirlenen camilere kapandı.

343 CAMİ İTİKAFA HAZIR

Ankara İl Müftülüğünden alınan bilgilere göre, Ankara'da 343 cami itikaf için hazırlandı. Başkent’te, aralarında Altındağ Aslanhane Cami, Ayaş Kesikbaş Cami, Beypazarı Sultan Alaaddin Cami, Çamlıdere Şeyhali Semerkandi Külliye Cami, Çankaya Kocatepe Cami, Çubuk Mevlana Cami, Keçiören Etlik Hicret Cami, Pursaklar Saray Sultan Cami, Sincan Osmanlı Cami, Yenimahalle Ashabı Kiram Cami’nde Müslümanlar itikafa girebilecek. Camilerde Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar okuyup kaza ve tespih namazları kılınıp, günün büyük bölümü ibadetle geçirilecek. Zorunlu haller olmadıkça cami dışına çıkılmayacak. İftar ve sahurlar, cami müştemilatında yapılacak.

İTİKAF NE DEMEK?

İtikaf, "Ramazan ayının son 10 gününde Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak üzere dünya işlerinden ilgiyi kesip camiye kapanarak ibadet etmek" olarak tanımlanıyor.

İTİKAF NASIL YAPILIR?

Cami veya cami hükmündeki bir ibadethanede dışarı çıkmadan, dünyevi bir şey konuşmadan, Kur'an okuyup, zikir çekip, ibadet ve tefekkür ederek Allah'a yaklaşılmaya çalışılan itikaf, "Müslümanların kendisini yenilemesi için bir zaman dilimi ve diriliş" şeklinde de değerlendiriliyor.

İTİKAF NE ZAMAN BİTECEK?

Bugün başlayacak ve 10 gün sürecek itikaf, 3 Haziran Pazartesi günü akşam namazıyla sona erecek.

ANKARA'DA İTİKAF YAPILAN CAMİLER

İLÇESİ ADI

ALTINDAĞ GÜLTEPE 50.YIL C.

ALTINDAĞ VEYSEL KARANİ C.

ALTINDAĞ AKTAŞ ATİLLA C.

ALTINDAĞ SİTE MURADİYE C.

ALTINDAĞ HASKÖY ESENTEPE C.

ALTINDAĞ GÜNEŞEVLER MERKEZ C.

ALTINDAĞ KARAPÜRÇEK MH.C.

ALTINDAĞ KARAPÜRÇEK MH.VEYSEL KARANİ C.

ALTINDAĞ ASLANHANE C.

ALTINDAĞ BARBAROS HAYRETTİN PAŞA C.

AYAŞ KESİKBAŞ C.

BEYPAZARI ACISU MH.C.

BEYPAZARI KÖŞEBÜKÜ MH.C.

BEYPAZARI AKÇAKAVAK MH.C.

BEYPAZARI YOĞUNPELİT MH.C.

BEYPAZARI ÇANTIRLI MH.C.

BEYPAZARI İVAZŞEYH C.

BEYPAZARI İHL TATBİKAT C.

BEYPAZARI MACUN MH.C.

BEYPAZARI SULTAN ALAADDİN C.

BEYPAZARI KARACAKAYA C.

BEYPAZARI NERDUBANDEDE C.

BEYPAZARI TABAKHANE C.

BEYPAZARI DOĞANYURT MH.C.

BEYPAZARI KOOPERATİFLER C.

BEYPAZARI YUKARI BAŞAĞAÇ MH.C.

BEYPAZARI BALOĞLU C.

BEYPAZARI KARAŞAR MH.YENİ C.

BEYPAZARI DUDAŞ MH.C.

BEYPAZARI BULGURDEDE MH.C.

BEYPAZARI KUYUCAK MH.C.

ÇAMLIDERE ŞEYHALİ SEMERKANDİ KÜLLİYE C.

ÇAMLIDERE MERKEZ C.

ÇANKAYA BAHÇELİEVLER C.

ÇANKAYA MEHMET ZAHİT KOTKU C.

ÇANKAYA SEYRANBAĞLARI MERKEZ C.

ÇANKAYA TÜRK KONUT 2 MERKEZ C.

ÇANKAYA KARAPINAR MH.HABİL KANIPEK C.

ÇANKAYA AKARLAR MH.C.

ÇANKAYA ÇUKURANBAR ASFALT FİRDEVS C.

ÇANKAYA İNCESU HÜDAVERDİ C.

ÇANKAYA KOCATEPE C.

ÇANKAYA MAHMUT TORUN C.

ÇANKAYA NAZLI HANIM C.

ÇANKAYA YUKARI AYRANCI UÇARLI HİCRET C.

ÇANKAYA DİKMEN ORTAÖVEÇLER C.

ÇANKAYA DİKMEN RİFAT BÖREKÇİ C.

ÇANKAYA MURADİYE MİRAÇ KERİMOĞLU C.

ÇANKAYA DİKMEN HACI DERVİŞ C.

ÇANKAYA ÖVEÇLER KANDİL C.

ÇANKAYA YILDIZ ERSİN C.

ÇANKAYA HASAN TANIK C.

ÇANKAYA İNCEK TOKİ 2.ETAP C.

ÇANKAYA SADIK KALEMCİ C.

ÇUBUK AKBAYIR MH.C.

ÇUBUK MEVLANA C.

ÇUBUK KIZILÖREN MH.C.

ÇUBUK PAŞAZADE C.

ÇUBUK YILDIRIM EVCİ MH.C.

ÇUBUK AKKUZULU MH.ESKİ C..

ÇUBUK HZ.OSMAN C.

ÇUBUK KAVAKLI MH.C.

ÇUBUK TAKVA C.

ÇUBUK HASAN BOSTAN C.

ÇUBUK FATİH SULTAN MEHMET C.

ÇUBUK KARADANA MH.BODURLAR C.

ÇUBUK YUKARI OBRUK MH.C.

ELMADAĞ LALABEL MH.YENİ C.

ELMADAĞ YENİ MH.C.

ELMADAĞ TEPEBAŞI C.

ELMADAĞ KAYADİBİ MH.C.

ETİMESGUT ABDULKERİM SATIK BUĞRAHAN C.

ETİMESGUT AYYILDIZ MH.TEVHİT C.

ETİMESGUT SEYYİDE HATUN C.

ETİMESGUT EYÜP SULTAN C.

ETİMESGUT GÖKSU MEHMET ZAHİT KOTKU C.

ETİMESGUT HZ.ALİ C.

ETİMESGUT HZ.EBUBEKİR C.

ETİMESGUT ERYAMAN LALE C.

ETİMESGUT BAĞLICA MH.HZ.HAMZA C.

ETİMESGUT BALLI KUYUMCU MH.C.

ETİMESGUT AMİNE HATUN MESCİDİ

ETİMESGUT ERTUĞRUL GAZİ C.

ETİMESGUT ŞEYH ŞAMİL C.

ETİMESGUT BAĞLICA MH.C.

ETİMESGUT SEHER YENİÇERİ CAMİİ

ETİMESGUT ŞEHİT POLİS MEHMET ZENGİN C.

ETİMESGUT TEPEBAŞI C.

ETİMESGUT ELVANKENT OĞUZLAR C.

ETİMESGUT ŞEKER FABRİKASI C.

EVREN YENİ MH.ORTA (MERKEZ) C.

EVREN SOLAKUŞAĞI MH.C.

GÖLBAŞI KARAGEDİK ERCAN MH.HACI ENVER BEKTAŞ C.

GÖLBAŞI ABDULLAH BİN ALİ EL ATTYAH C.

GÖLBAŞI AHİBOZ MH.C.

GÖLBAŞI AKÖRENÇARSAK MH.C.

GÖLBAŞI TEK LOJMANLARI C.

GÖLBAŞI YAVRUCAK MH.C.

GÖLBAŞI YURTBEYİ MH.C.

GÖLBAŞI PROF.DR.ALİ UYARER C.

GÖLBAŞI BİLALİ HABEŞİ C.

GÖLBAŞI TULUMTAŞ MH.C.

GÖLBAŞI YAYLABAĞI MH.C.

GÖLBAŞI OĞULBEY MH.C.

GÖLBAŞI KARAALİ MERKEZ MH.C.

GÖLBAŞI İNCEK MH.HÜSEYİN REMZİ BALKANLI C.

GÖLBAŞI HACI HASAN MH.C.

GÖLBAŞI BEZİRHANE MH.C.

GÖLBAŞI KARAALİ YAZLIK MH.RAHMAN C.

GÖLBAŞI YUNUS EMRE C.

GÖLBAŞI KARACAÖREN MH.C.

GÜDÜL KADIOBASI MH.C.

HAYMANA ÇAYRAZ MH.C.

HAYMANA ESENKÖY MH.C.

HAYMANA KARAHOCA MH.C.

HAYMANA SEYRAN C.

HAYMANA YEŞİLKÖY MH.C.

HAYMANA BUMSUZ MH.YENİ C.

HAYMANA GEDİK MH.C.

HAYMANA SİNDİREN MH.SIĞIRCIK C.

HAYMANA TEPEKÖY MH.C.

HAYMANA YUKARISEBİL MH.C.

KAHRAMANKAZAN TÜRKİYE HAVACILIK VE UZAY SANAYİ A.Ş. (TUSAŞ) C.

KAHRAMANKAZAN TOKİ C.

KAHRAMANKAZAN YUNUS EMRE C.

KAHRAMANKAZAN İMRENDİ MH.C.

KAHRAMANKAZAN AHİ MH.C.

KAHRAMANKAZAN ŞEHİTLER C.

KAHRAMANKAZAN BERRAK C.

KAHRAMANKAZAN FATİH MH.C.

KAHRAMANKAZAN HALİLUR-RAHMAN C.

KALECİK ALİBEYLİ MH.C.

KALECİK GÖKÖY MH.C

KALECİK ALTINTAŞ MH.C.

KALECİK ARKBÜRK MH.C.

KALECİK KEKLİCEK MH.C.

KALECİK SATILAR MH.C.

KALECİK HACIKÖY ORÇAN MH.C.

KEÇİÖREN BAĞLUM MERKEZ C.

KEÇİÖREN BALIKÇIOĞLU MESCİDİ

KEÇİÖREN ÇALSEKİ MH.C.

KEÇİÖREN ESERTEPE YAVUZ SULTAN SELİM C.

KEÇİÖREN SEMERKAND KÜLTÜR MERKEZİ MESCİDİ

KEÇİÖREN TOYGAR C.

KEÇİÖREN ÇAĞLAR C.

KEÇİÖREN HACI MEHMET ÜNAL MESCİDİ

KEÇİÖREN ETLİK YAYLA MAH.YEŞİL C.

KEÇİÖREN GÜMÜŞDERE C.

KEÇİÖREN UFUKTEPE VEYSEL KARANİ C.

KEÇİÖREN HACI NİNELER C.

KEÇİÖREN SUBAYEVLERİ AKSA C.

KEÇİÖREN YEŞİLÖZ YENİ C.

KEÇİÖREN SAHRA-İ CEDİD C.

KEÇİÖREN SAKA MESCİDİ

KEÇİÖREN MUSTAFA ASIM KÖKSAL C.

KEÇİÖREN UFUKTEPE İKİZLER C.

KEÇİÖREN GÜLBABA MESCİDİ

KEÇİÖREN KUŞCAĞIZ SARI C.

KEÇİÖREN UFUKTEPE OSMANLI C.

KEÇİÖREN ETLİK KUBA C.

KEÇİÖREN HATİCE VALİDE C.

KEÇİÖREN MEHMET AKİF ERSOY C.

KEÇİÖREN ÇERKEŞ C.

KEÇİÖREN ETLİK HİCRET C.

KEÇİÖREN ŞAFAK C.

KEÇİÖREN YALÇINTEPE C.

KEÇİÖREN AYVALI OSMANLI C.

KIZILCAHAMAM AYVACIK MH.C.

KIZILCAHAMAM BAŞAĞAÇ MH.C.

KIZILCAHAMAM EĞERLİ DEREKÖY MH.C.

KIZILCAHAMAM KUŞÇUÖREN MH.C.

KIZILCAHAMAM SOĞUKSU YEŞİL C.

KIZILCAHAMAM KIZILCAÖREN MH.ÖZDERE C.

KIZILCAHAMAM SARAY MH.C.

KIZILCAHAMAM BAYIR MH.C.

KIZILCAHAMAM SALIN MH.KASIMLAR C.

KIZILCAHAMAM AKDOĞAN MH.C.

KIZILCAHAMAM AŞAĞI C.

KIZILCAHAMAM YUKARI C.

KIZILCAHAMAM BULAK MH.C.

KIZILCAHAMAM BEZCİ KUZÖREN MH.C.

KIZILCAHAMAM DEĞİRMENÖNÜ MH.C.

KIZILCAHAMAM İĞCELER MH.C.

KIZILCAHAMAM BAĞLICA MH.C.

KIZILCAHAMAM BERÇİN YAYALAR MH.C.

KIZILCAHAMAM BERÇİN YAYALAR MH.KORKMAZLAR C.

KIZILCAHAMAM KASIMLAR MH.C.

KIZILCAHAMAM SALIN MH.KÖSELER C.

KIZILCAHAMAM YUKARI KİSE MH.SEYHAMAMI C.

KIZILCAHAMAM EĞERLİ BAŞKÖY MH.C.

KIZILCAHAMAM YAĞCI HÜSEYİN MH.C.

KIZILCAHAMAM MİLLİ PARK C.

KIZILCAHAMAM SEMER MH.C.

MAMAK KIZILCA MH.HACI AHMET KAYHAN C.

MAMAK GÜLVEREN MERKEZ C.

MAMAK KEÇİKIRAN TÜRBE C.

MAMAK YEŞİLBAYIR ÜÇEVLER C.

MAMAK MAMAK ÇARŞI C.

MAMAK AKDERE YENİSONDURAK ULU C.

MAMAK BOĞAZİÇİ ÇAMLIK C.

MAMAK ESERKENT SOSYAL KONUTLAR MESCİDİ

MAMAK KIBRIS MH.YILDIRIM C.

MAMAK KUSUNLAR MH.C.

MAMAK MUTLU MH.YUNUSEMRE C.

MAMAK EGE MH.YEŞİLYURT C.

MAMAK HACI SADULLAHAĞA C.

MAMAK YEŞİLBAYIR C.

MAMAK GÖKÇEYURT MH.1.C.

MAMAK HAFIZ SÜLEYMAN C.

MAMAK NATOYOLU AKŞEMSEDDİN C.

MAMAK TÜRKÖZÜ ÜNLÜ C.

MAMAK BOĞAZİÇİ MERKEZ C.

MAMAK MİSKET MH.ORTATEPE C.

MAMAK DOSTLAR MH.ÇEŞMEBAŞI C.

MAMAK EGE MH.YAVUZ SULTAN SELİM C.

MAMAK EKİN MH.ERKAM C.

MAMAK YEŞİLBAYIR HACILAR C.

MAMAK GÜLVEREN İBADULLAH C.

MAMAK YEŞİLBAYIR EBUBEKİRİ SIDDIK C.

MAMAK AKDERE KIRMIZITEPE C.

MAMAK EGE MH.DEMİRLER C.

MAMAK M.HAYRİ BABA C.

MAMAK MEHMET AKİF ERSOY C.

MAMAK EKİN MH.YEŞİL C.

MAMAK KIBRIS MH.EBUBEKİRİ SIDDIK C.

MAMAK ŞEHİTLER C.

MAMAK HACI MEHMET KANTEKİN MESCİDİ

MAMAK KARSLILAR MH.YEŞİLÇAM C.

MAMAK KIBRIS MH.DUMANKENT SİTESİ C.

MAMAK ABİDİNPAŞA BAĞLARBAŞI C.

MAMAK KIZILCA MH.ESKİ C.

MAMAK ŞAHAP GÜRLER MH.MEVLANA C.

NALLIHAN HACIHASANLAR MH.C.

NALLIHAN ALİAĞA MH.SU DEPOSU C.

NALLIHAN ÇAYIRHAN MH.MERKEZ C.

NALLIHAN 100.YIL MH.C.

NALLIHAN EPÇELER MH.C.

NALLIHAN KABACA MH.C.

NALLIHAN EYMİR MH.C.

NALLIHAN MEYİLDERE MH.C.

NALLIHAN ARGUTÇA MH.C.

NALLIHAN ÇAMALAN MH.C.

NALLIHAN HACIBEY MH.AKKAYA C.

NALLIHAN NASUHPAŞA C.

NALLIHAN KARAHİSARKOZLU MH.C.

NALLIHAN ÇALICAALAN MH.BARAMAN C.

NALLIHAN ÇİLLER MH.C.

NALLIHAN ULUHAN MH.C.

NALLIHAN BELENALAN MH.C.

NALLIHAN NALLIGÖLCÜK MH.C.

NALLIHAN KURUCA MH.C.

NALLIHAN ÇAYIRHAN MH.FATİH C.

POLATLI AVDANLI MH.C.

POLATLI SARIHALİL MH.C.

POLATLI TÜRKKARSAK MH.C.

POLATLI SARIOBA MH.C.

POLATLI YASSIHÜYÜK MH.C.

POLATLI EMEK SİTESİ C.

POLATLI KARAHAMZALI MH.C.

POLATLI SAZLAR MH.C.

POLATLI BEYCEĞİZ MH.C.

POLATLI KURTULUŞ C.

POLATLI KIRANHARMANI MH.C.

POLATLI SAKARYA C.

POLATLI KABAK MH.C.

POLATLI GÜREŞ MH.C.

POLATLI KARACAAHMET MH.C.

POLATLI YENİKÖSELER MH.C.

POLATLI YÜZÜKBAŞI MH.C.

POLATLI BİLALİ HABEŞİ C.

POLATLI HACISATI DEREKÖY C.

POLATLI HİCRET C.

POLATLI ÇANAKÇI MH.C.

POLATLI ILICA MH.C.

POLATLI YAĞMURBABA MH.C.

POLATLI AŞĞ.ÖMERLER MH.C.

POLATLI KARAAHMET MH.C.

POLATLI MEHMET AKİF MH.TOKİ C.

POLATLI ŞEHİTLİK C.

PURSAKLAR MERKEZ C.

PURSAKLAR ÖZYEL SİTESİ C.

PURSAKLAR SARAY SULTAN SELİM C.

PURSAKLAR KASRI ŞİRİN C.

PURSAKLAR FATİH MH.YAVUZ SULTAN SELİM C.

SİNCAN LALE MESCİDİ

SİNCAN TEMELLİ ALCI C.

SİNCAN ZEYNEP HATUN MESCİDİ

SİNCAN TEMELLİ MERKEZ C.

SİNCAN YENİKENT MÜLK MH.C.

SİNCAN ERTUĞRULGAZİ C.

SİNCAN OSMANGAZİ ULU C.

SİNCAN SELÇUKLU MH.EBUBEKİR SIDDIK C.

SİNCAN HZ.ÖMER C.

SİNCAN MALAZGİRT MH.ANAYURT C.

SİNCAN YENİKENT İNCİRLİK MH.C.

SİNCAN ANDİÇEN MH.ASRI SAADET C.

SİNCAN OSMANLI C.

SİNCAN SANAYİ SİTESİ C.

SİNCAN BEYTULLAH C.

SİNCAN SULTAN C.

SİNCAN YENİ ÇİMŞİT MH.C.

SİNCAN YENİKENT ŞEYH EDEBALİ C.

SİNCAN FATİH SULTAN MEHMET C.

SİNCAN ÇİÇEKTEPE MH.C.

SİNCAN DEMİR HAMDİ HİSARCIKLIOĞLU C.

SİNCAN FATİH AKŞEMSETTİN C.

SİNCAN CEBELİ RAHMAN MESCİDİ

SİNCAN SAZPINAR MH.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR HACI ENBİYA C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR YEŞİLYURT MH.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR EMEK MH.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR HINDILLI YAYLASI C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR YAZISÖĞÜT MH.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR KÜÇÜKDAMLACIK MH.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR LEVENT GEZGEN C.

YENİMAHALLE AHMEDİ KUDDUSİ ÖMER EFENDİ C.

YENİMAHALLE SERHAT KUBA MESCİDİ

YENİMAHALLE TCDD ANKARA DEMİRYOL FABRİKASI MESCİDİ

YENİMAHALLE BATIKENT MİMAR SİNAN C.

YENİMAHALLE MACUN MH.FETİH C.

YENİMAHALLE YUVA MH.C.

YENİMAHALLE 6.DURAK HACI BAKİ C.

YENİMAHALLE BATIKENT KARDELEN MH.C.

YENİMAHALLE DEMETEVLER AZİZİYE C.

YENİMAHALLE ÖZEVLER SULTAN VAHDEDDİN C.

YENİMAHALLE YAKACIK ŞEYH ŞAMİL C.

YENİMAHALLE ASHABI KİRAM C.

YENİMAHALLE GAZİ MH.C.

YENİMAHALLE KIRANDAĞ SİTESİ MESCİDİ

YENİMAHALLE EBRAR C.

YENİMAHALLE İVEDİK ORGANİZE SANAYİ ORUÇGAZİ C.

YENİMAHALLE BELEDİYE FİDANLIĞI C.

YENİMAHALLE NİYAZİYE C.

YENİMAHALLE ÖZELİF SİTESİ C.

YENİMAHALLE BATIKENT İNÖNÜ MH.MERKEZ C.

YENİMAHALLE HİSARCIKLIOĞLU BEŞTEPE C.

YENİMAHALLE MACUN OTOBÜS İŞLETMESİ II BÖLGE C.

YENİMAHALLE KARŞIYAKA OĞUZLAR C.

YENİMAHALLE DEMETEVLER C.

YENİMAHALLE DEMETEVLER YARDIMSEVENLER C.

YENİMAHALLE İVEDİK MH.C.

YENİMAHALLE KARŞIYAKA MENDERES ÇEŞMESİ C.

YENİMAHALLE MESA VEYSEL KARANİ C.

