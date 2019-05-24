  • BIST 86.072
  • Altın 251,269
  • Dolar 6,0742
  • Euro 6,8075
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 18 °C
»

İtikaf ne demek? İtikaf nasıl ve ne zaman yapılır? Ankara’da itikaf yapılan camiler...

Peygamber Efendimiz’in sünnetlerinden biri olan “itikaf’ı yerine getirmek isteyenler, Ramazan ayının son 10 gününde dünyevi işlerden sıyrılıp, sadece ibadet etmek için camilere kapandı. Peki İtikaf ne demek? İtikaf nasıl yapılır? İtikaf ne zaman yapılır?
İtikaf ne demek? İtikaf nasıl ve ne zaman yapılır? Ankara’da itikaf yapılan camiler...

Peygamber Efendimiz’in sünnetlerinden biri olan “itikaf’ı yerine getirmek isteyenler, Ramazan ayının son 10 gününde dünyevi işlerden sıyrılıp, sadece ibadet etmek için camilere kapandı. Başkent’te 343 cami itikafa hazır hale getirildi.  

Fahri kainat Efendimiz Hz. Muhammed'in sünnetlerinden biri olan, dünya işlerinden sıyrılıp ibadet etme anlamına gelen ‘itikaf’ı yerine getirmek için Ramazan ayının son 10 gününde çok sayıda kişi, müftülüklerce belirlenen camilere kapandı.

343 CAMİ İTİKAFA HAZIR 

Ankara İl Müftülüğünden alınan bilgilere göre, Ankara'da 343 cami itikaf için hazırlandı. Başkent’te, aralarında Altındağ Aslanhane Cami, Ayaş Kesikbaş Cami, Beypazarı Sultan Alaaddin Cami, Çamlıdere Şeyhali Semerkandi Külliye Cami, Çankaya Kocatepe Cami, Çubuk Mevlana Cami, Keçiören Etlik Hicret Cami, Pursaklar Saray Sultan Cami, Sincan Osmanlı Cami, Yenimahalle Ashabı Kiram Cami’nde Müslümanlar itikafa girebilecek. Camilerde Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar okuyup kaza ve tespih namazları kılınıp, günün büyük bölümü ibadetle geçirilecek. Zorunlu haller olmadıkça cami dışına çıkılmayacak. İftar ve sahurlar, cami müştemilatında yapılacak. 

İTİKAF NE DEMEK?

İtikaf, "Ramazan ayının son 10 gününde Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak üzere dünya işlerinden ilgiyi kesip camiye kapanarak ibadet etmek" olarak tanımlanıyor.

İTİKAF NASIL YAPILIR?

Cami veya cami hükmündeki bir ibadethanede dışarı çıkmadan, dünyevi bir şey konuşmadan, Kur'an okuyup, zikir çekip, ibadet ve tefekkür ederek Allah'a yaklaşılmaya çalışılan itikaf, "Müslümanların kendisini yenilemesi için bir zaman dilimi ve diriliş" şeklinde de değerlendiriliyor.

İTİKAF NE ZAMAN BİTECEK?

Bugün başlayacak ve 10 gün sürecek itikaf, 3 Haziran Pazartesi günü akşam namazıyla sona erecek.

ANKARA'DA İTİKAF YAPILAN CAMİLER

    İLÇESİ                   ADI

ALTINDAĞ    GÜLTEPE 50.YIL C.
ALTINDAĞ    VEYSEL KARANİ C.
ALTINDAĞ    AKTAŞ ATİLLA C.
ALTINDAĞ    SİTE MURADİYE C.
ALTINDAĞ    HASKÖY ESENTEPE C.
ALTINDAĞ    GÜNEŞEVLER MERKEZ C.
ALTINDAĞ    KARAPÜRÇEK MH.C.
ALTINDAĞ    KARAPÜRÇEK MH.VEYSEL KARANİ C.
ALTINDAĞ    ASLANHANE C.
ALTINDAĞ    BARBAROS HAYRETTİN PAŞA C.
AYAŞ    KESİKBAŞ C.
BEYPAZARI    ACISU MH.C.
BEYPAZARI    KÖŞEBÜKÜ MH.C.
BEYPAZARI    AKÇAKAVAK MH.C.
BEYPAZARI    YOĞUNPELİT MH.C.
BEYPAZARI    ÇANTIRLI MH.C.
BEYPAZARI    İVAZŞEYH C.
BEYPAZARI    İHL TATBİKAT C.
BEYPAZARI    MACUN MH.C.
BEYPAZARI    SULTAN ALAADDİN C.
BEYPAZARI    KARACAKAYA C.
BEYPAZARI    NERDUBANDEDE C.
BEYPAZARI    TABAKHANE C.
BEYPAZARI    DOĞANYURT MH.C.
BEYPAZARI    KOOPERATİFLER C.
BEYPAZARI    YUKARI BAŞAĞAÇ MH.C.
BEYPAZARI    BALOĞLU C.
BEYPAZARI    KARAŞAR MH.YENİ C.
BEYPAZARI    DUDAŞ MH.C.
BEYPAZARI    BULGURDEDE MH.C.
BEYPAZARI    KUYUCAK MH.C.
ÇAMLIDERE    ŞEYHALİ SEMERKANDİ KÜLLİYE C.
ÇAMLIDERE    MERKEZ C.
ÇANKAYA    BAHÇELİEVLER C.
ÇANKAYA    MEHMET ZAHİT KOTKU C.
ÇANKAYA    SEYRANBAĞLARI MERKEZ C.
ÇANKAYA    TÜRK KONUT 2  MERKEZ C.
ÇANKAYA    KARAPINAR MH.HABİL KANIPEK C.
ÇANKAYA    AKARLAR MH.C.
ÇANKAYA    ÇUKURANBAR ASFALT FİRDEVS C.
ÇANKAYA    İNCESU HÜDAVERDİ C.
ÇANKAYA    KOCATEPE C.
ÇANKAYA    MAHMUT TORUN C.
ÇANKAYA    NAZLI HANIM C.
ÇANKAYA    YUKARI AYRANCI UÇARLI HİCRET C.
ÇANKAYA    DİKMEN ORTAÖVEÇLER C.
ÇANKAYA    DİKMEN RİFAT BÖREKÇİ C.
ÇANKAYA    MURADİYE MİRAÇ KERİMOĞLU C.
ÇANKAYA    DİKMEN HACI DERVİŞ C.
ÇANKAYA    ÖVEÇLER KANDİL C.
ÇANKAYA    YILDIZ ERSİN C.
ÇANKAYA    HASAN TANIK C.
ÇANKAYA    İNCEK TOKİ 2.ETAP C.
ÇANKAYA    SADIK KALEMCİ C.
ÇUBUK    AKBAYIR MH.C.
ÇUBUK    MEVLANA C.
ÇUBUK    KIZILÖREN MH.C.
ÇUBUK    PAŞAZADE C.
ÇUBUK    YILDIRIM EVCİ MH.C.
ÇUBUK    AKKUZULU MH.ESKİ C..
ÇUBUK    HZ.OSMAN C.
ÇUBUK    KAVAKLI MH.C.
ÇUBUK    TAKVA C.
ÇUBUK    HASAN BOSTAN C.
ÇUBUK    FATİH SULTAN MEHMET C.
ÇUBUK    KARADANA MH.BODURLAR C.
ÇUBUK    YUKARI OBRUK MH.C.
ELMADAĞ    LALABEL MH.YENİ C.
ELMADAĞ    YENİ MH.C.
ELMADAĞ    TEPEBAŞI C.
ELMADAĞ    KAYADİBİ MH.C.
ETİMESGUT    ABDULKERİM SATIK BUĞRAHAN C.
ETİMESGUT    AYYILDIZ MH.TEVHİT C.
ETİMESGUT    SEYYİDE HATUN C.
ETİMESGUT    EYÜP SULTAN C.
ETİMESGUT    GÖKSU MEHMET ZAHİT KOTKU C.
ETİMESGUT    HZ.ALİ C.
ETİMESGUT    HZ.EBUBEKİR C.
ETİMESGUT    ERYAMAN LALE C.
ETİMESGUT    BAĞLICA MH.HZ.HAMZA C.
ETİMESGUT    BALLI KUYUMCU MH.C.
ETİMESGUT    AMİNE HATUN MESCİDİ
ETİMESGUT    ERTUĞRUL GAZİ C.
ETİMESGUT    ŞEYH ŞAMİL C.
ETİMESGUT    BAĞLICA MH.C.
ETİMESGUT    SEHER YENİÇERİ CAMİİ
ETİMESGUT    ŞEHİT POLİS MEHMET ZENGİN C.
ETİMESGUT    TEPEBAŞI C.
ETİMESGUT    ELVANKENT OĞUZLAR C.
ETİMESGUT    ŞEKER FABRİKASI C.
EVREN    YENİ MH.ORTA (MERKEZ) C.
EVREN    SOLAKUŞAĞI MH.C.
GÖLBAŞI    KARAGEDİK ERCAN MH.HACI ENVER BEKTAŞ C.
GÖLBAŞI    ABDULLAH BİN ALİ EL ATTYAH C.
GÖLBAŞI    AHİBOZ MH.C.
GÖLBAŞI    AKÖRENÇARSAK MH.C.
GÖLBAŞI    TEK LOJMANLARI C.
GÖLBAŞI    YAVRUCAK MH.C.
GÖLBAŞI    YURTBEYİ MH.C.
GÖLBAŞI    PROF.DR.ALİ UYARER C.
GÖLBAŞI    BİLALİ HABEŞİ C.
GÖLBAŞI    TULUMTAŞ MH.C.
GÖLBAŞI    YAYLABAĞI MH.C.
GÖLBAŞI    OĞULBEY MH.C.
GÖLBAŞI    KARAALİ MERKEZ MH.C.
GÖLBAŞI    İNCEK MH.HÜSEYİN REMZİ BALKANLI C.
GÖLBAŞI    HACI HASAN MH.C.
GÖLBAŞI    BEZİRHANE MH.C.
GÖLBAŞI    KARAALİ YAZLIK MH.RAHMAN C.
GÖLBAŞI    YUNUS EMRE C.
GÖLBAŞI    KARACAÖREN MH.C.
GÜDÜL    KADIOBASI MH.C.
HAYMANA    ÇAYRAZ MH.C.
HAYMANA    ESENKÖY MH.C.
HAYMANA    KARAHOCA MH.C.
HAYMANA    SEYRAN C.
HAYMANA    YEŞİLKÖY MH.C.
HAYMANA    BUMSUZ MH.YENİ C.
HAYMANA    GEDİK MH.C.
HAYMANA    SİNDİREN MH.SIĞIRCIK C.
HAYMANA    TEPEKÖY MH.C.
HAYMANA    YUKARISEBİL MH.C.
KAHRAMANKAZAN    TÜRKİYE HAVACILIK VE UZAY SANAYİ A.Ş. (TUSAŞ) C.
KAHRAMANKAZAN    TOKİ C.
KAHRAMANKAZAN    YUNUS EMRE C.
KAHRAMANKAZAN    İMRENDİ MH.C.
KAHRAMANKAZAN    AHİ MH.C.
KAHRAMANKAZAN    ŞEHİTLER C.
KAHRAMANKAZAN    BERRAK C.
KAHRAMANKAZAN    FATİH MH.C.
KAHRAMANKAZAN    HALİLUR-RAHMAN C.
KALECİK    ALİBEYLİ MH.C.
KALECİK    GÖKÖY MH.C
KALECİK    ALTINTAŞ MH.C.
KALECİK    ARKBÜRK MH.C.
KALECİK    KEKLİCEK MH.C.
KALECİK    SATILAR MH.C.
KALECİK    HACIKÖY ORÇAN MH.C.
KEÇİÖREN    BAĞLUM MERKEZ C.
KEÇİÖREN    BALIKÇIOĞLU MESCİDİ
KEÇİÖREN    ÇALSEKİ MH.C.
KEÇİÖREN    ESERTEPE YAVUZ SULTAN SELİM C.
KEÇİÖREN    SEMERKAND KÜLTÜR MERKEZİ MESCİDİ
KEÇİÖREN    TOYGAR C.
KEÇİÖREN    ÇAĞLAR C.
KEÇİÖREN    HACI MEHMET ÜNAL MESCİDİ
KEÇİÖREN    ETLİK YAYLA MAH.YEŞİL C.
KEÇİÖREN    GÜMÜŞDERE C.
KEÇİÖREN    UFUKTEPE VEYSEL KARANİ C.
KEÇİÖREN    HACI NİNELER C.
KEÇİÖREN    SUBAYEVLERİ AKSA C.
KEÇİÖREN    YEŞİLÖZ YENİ C.
KEÇİÖREN    SAHRA-İ CEDİD C.
KEÇİÖREN    SAKA MESCİDİ
KEÇİÖREN    MUSTAFA ASIM KÖKSAL C.
KEÇİÖREN    UFUKTEPE İKİZLER C.
KEÇİÖREN    GÜLBABA MESCİDİ
KEÇİÖREN    KUŞCAĞIZ SARI C.
KEÇİÖREN    UFUKTEPE OSMANLI C.
KEÇİÖREN    ETLİK KUBA C.
KEÇİÖREN    HATİCE VALİDE C.
KEÇİÖREN    MEHMET AKİF ERSOY C.
KEÇİÖREN    ÇERKEŞ C.
KEÇİÖREN    ETLİK HİCRET C.
KEÇİÖREN    ŞAFAK  C.
KEÇİÖREN    YALÇINTEPE C.
KEÇİÖREN    AYVALI OSMANLI C.
KIZILCAHAMAM    AYVACIK MH.C.
KIZILCAHAMAM    BAŞAĞAÇ MH.C.
KIZILCAHAMAM    EĞERLİ DEREKÖY MH.C.
KIZILCAHAMAM    KUŞÇUÖREN MH.C.
KIZILCAHAMAM    SOĞUKSU YEŞİL C.
KIZILCAHAMAM    KIZILCAÖREN MH.ÖZDERE C.
KIZILCAHAMAM    SARAY MH.C.
KIZILCAHAMAM    BAYIR MH.C.
KIZILCAHAMAM    SALIN MH.KASIMLAR C.
KIZILCAHAMAM    AKDOĞAN MH.C.
KIZILCAHAMAM    AŞAĞI C.
KIZILCAHAMAM    YUKARI C.
KIZILCAHAMAM    BULAK MH.C.
KIZILCAHAMAM    BEZCİ KUZÖREN MH.C.
KIZILCAHAMAM    DEĞİRMENÖNÜ MH.C.
KIZILCAHAMAM    İĞCELER MH.C.
KIZILCAHAMAM    BAĞLICA MH.C.
KIZILCAHAMAM    BERÇİN YAYALAR MH.C.
KIZILCAHAMAM    BERÇİN YAYALAR MH.KORKMAZLAR C.
KIZILCAHAMAM    KASIMLAR MH.C.
KIZILCAHAMAM    SALIN MH.KÖSELER C.
KIZILCAHAMAM    YUKARI KİSE MH.SEYHAMAMI C.
KIZILCAHAMAM    EĞERLİ BAŞKÖY MH.C.
KIZILCAHAMAM    YAĞCI HÜSEYİN MH.C.
KIZILCAHAMAM    MİLLİ PARK C.
KIZILCAHAMAM    SEMER MH.C.
MAMAK    KIZILCA MH.HACI AHMET KAYHAN C.
MAMAK    GÜLVEREN MERKEZ C.
MAMAK    KEÇİKIRAN TÜRBE C.
MAMAK    YEŞİLBAYIR ÜÇEVLER C.
MAMAK    MAMAK ÇARŞI C.
MAMAK    AKDERE YENİSONDURAK ULU C.
MAMAK    BOĞAZİÇİ ÇAMLIK C.
MAMAK    ESERKENT SOSYAL KONUTLAR MESCİDİ
MAMAK    KIBRIS MH.YILDIRIM C.
MAMAK    KUSUNLAR MH.C.
MAMAK    MUTLU MH.YUNUSEMRE C.
MAMAK    EGE MH.YEŞİLYURT C.
MAMAK    HACI SADULLAHAĞA C.
MAMAK    YEŞİLBAYIR C.
MAMAK    GÖKÇEYURT MH.1.C.
MAMAK    HAFIZ SÜLEYMAN C.
MAMAK    NATOYOLU AKŞEMSEDDİN C.
MAMAK    TÜRKÖZÜ ÜNLÜ C.
MAMAK    BOĞAZİÇİ MERKEZ C.
MAMAK    MİSKET MH.ORTATEPE C.
MAMAK    DOSTLAR MH.ÇEŞMEBAŞI C.
MAMAK    EGE MH.YAVUZ SULTAN SELİM C.
MAMAK    EKİN MH.ERKAM C.
MAMAK    YEŞİLBAYIR HACILAR C.
MAMAK    GÜLVEREN İBADULLAH C.
MAMAK    YEŞİLBAYIR EBUBEKİRİ SIDDIK C.
MAMAK    AKDERE KIRMIZITEPE C.
MAMAK    EGE MH.DEMİRLER C.
MAMAK    M.HAYRİ BABA C.
MAMAK    MEHMET AKİF ERSOY C.
MAMAK    EKİN MH.YEŞİL C.
MAMAK    KIBRIS MH.EBUBEKİRİ SIDDIK C.
MAMAK    ŞEHİTLER C.
MAMAK    HACI MEHMET KANTEKİN MESCİDİ
MAMAK    KARSLILAR MH.YEŞİLÇAM C.
MAMAK    KIBRIS MH.DUMANKENT SİTESİ C.
MAMAK    ABİDİNPAŞA BAĞLARBAŞI C.
MAMAK    KIZILCA MH.ESKİ C.
MAMAK    ŞAHAP GÜRLER MH.MEVLANA C.
NALLIHAN    HACIHASANLAR MH.C.
NALLIHAN    ALİAĞA MH.SU DEPOSU C.
NALLIHAN    ÇAYIRHAN MH.MERKEZ C.
NALLIHAN    100.YIL MH.C.
NALLIHAN    EPÇELER MH.C.
NALLIHAN    KABACA MH.C.
NALLIHAN    EYMİR MH.C.
NALLIHAN    MEYİLDERE MH.C.
NALLIHAN    ARGUTÇA MH.C.
NALLIHAN    ÇAMALAN MH.C.
NALLIHAN    HACIBEY MH.AKKAYA C.
NALLIHAN    NASUHPAŞA C.
NALLIHAN    KARAHİSARKOZLU MH.C.
NALLIHAN    ÇALICAALAN MH.BARAMAN C.
NALLIHAN    ÇİLLER MH.C.
NALLIHAN    ULUHAN MH.C.
NALLIHAN    BELENALAN MH.C.
NALLIHAN    NALLIGÖLCÜK MH.C.
NALLIHAN    KURUCA MH.C.
NALLIHAN    ÇAYIRHAN MH.FATİH C.
POLATLI    AVDANLI MH.C.
POLATLI    SARIHALİL MH.C.
POLATLI    TÜRKKARSAK MH.C.
POLATLI    SARIOBA MH.C.
POLATLI    YASSIHÜYÜK MH.C.
POLATLI    EMEK SİTESİ C.
POLATLI    KARAHAMZALI MH.C.
POLATLI    SAZLAR MH.C.
POLATLI    BEYCEĞİZ MH.C.
POLATLI    KURTULUŞ C.
POLATLI    KIRANHARMANI MH.C.
POLATLI    SAKARYA C.
POLATLI    KABAK MH.C.
POLATLI    GÜREŞ MH.C.
POLATLI    KARACAAHMET MH.C.
POLATLI    YENİKÖSELER MH.C.
POLATLI    YÜZÜKBAŞI MH.C.
POLATLI    BİLALİ HABEŞİ C.
POLATLI    HACISATI DEREKÖY C.
POLATLI    HİCRET C.
POLATLI    ÇANAKÇI MH.C.
POLATLI    ILICA MH.C.
POLATLI    YAĞMURBABA MH.C.
POLATLI    AŞĞ.ÖMERLER MH.C.
POLATLI    KARAAHMET MH.C.
POLATLI    MEHMET AKİF MH.TOKİ C.
POLATLI    ŞEHİTLİK C.
PURSAKLAR    MERKEZ C.
PURSAKLAR    ÖZYEL SİTESİ C.
PURSAKLAR    SARAY SULTAN SELİM C.
PURSAKLAR    KASRI ŞİRİN C.
PURSAKLAR    FATİH MH.YAVUZ SULTAN SELİM C.
SİNCAN    LALE MESCİDİ
SİNCAN    TEMELLİ ALCI C.
SİNCAN    ZEYNEP HATUN MESCİDİ
SİNCAN    TEMELLİ MERKEZ C.
SİNCAN    YENİKENT MÜLK MH.C.
SİNCAN    ERTUĞRULGAZİ C.
SİNCAN    OSMANGAZİ ULU C.
SİNCAN    SELÇUKLU MH.EBUBEKİR SIDDIK C.
SİNCAN    HZ.ÖMER C.
SİNCAN    MALAZGİRT MH.ANAYURT C.
SİNCAN    YENİKENT İNCİRLİK MH.C.
SİNCAN    ANDİÇEN MH.ASRI SAADET C.
SİNCAN    OSMANLI C.
SİNCAN    SANAYİ SİTESİ C.
SİNCAN    BEYTULLAH C.
SİNCAN    SULTAN C.
SİNCAN    YENİ ÇİMŞİT MH.C.
SİNCAN    YENİKENT ŞEYH EDEBALİ C.
SİNCAN    FATİH SULTAN MEHMET C.
SİNCAN    ÇİÇEKTEPE MH.C.
SİNCAN    DEMİR HAMDİ HİSARCIKLIOĞLU C.
SİNCAN    FATİH AKŞEMSETTİN C.
SİNCAN    CEBELİ RAHMAN MESCİDİ
SİNCAN    SAZPINAR MH.C.
ŞEREFLİKOÇHİSAR    HACI ENBİYA C.
ŞEREFLİKOÇHİSAR    YEŞİLYURT MH.C.
ŞEREFLİKOÇHİSAR    EMEK MH.C.
ŞEREFLİKOÇHİSAR    HINDILLI YAYLASI C.
ŞEREFLİKOÇHİSAR    YAZISÖĞÜT MH.C.
ŞEREFLİKOÇHİSAR    KÜÇÜKDAMLACIK MH.C.
ŞEREFLİKOÇHİSAR    LEVENT GEZGEN C.
YENİMAHALLE    AHMEDİ KUDDUSİ ÖMER EFENDİ C.
YENİMAHALLE    SERHAT KUBA  MESCİDİ
YENİMAHALLE    TCDD ANKARA DEMİRYOL FABRİKASI MESCİDİ
YENİMAHALLE    BATIKENT MİMAR SİNAN C.
YENİMAHALLE    MACUN MH.FETİH C.
YENİMAHALLE    YUVA MH.C.
YENİMAHALLE    6.DURAK HACI BAKİ  C.
YENİMAHALLE    BATIKENT KARDELEN MH.C.
YENİMAHALLE    DEMETEVLER AZİZİYE C.
YENİMAHALLE    ÖZEVLER SULTAN VAHDEDDİN C.
YENİMAHALLE    YAKACIK ŞEYH ŞAMİL C.
YENİMAHALLE    ASHABI KİRAM C.
YENİMAHALLE    GAZİ MH.C.
YENİMAHALLE    KIRANDAĞ SİTESİ MESCİDİ
YENİMAHALLE    EBRAR C.
YENİMAHALLE    İVEDİK ORGANİZE SANAYİ ORUÇGAZİ C.
YENİMAHALLE    BELEDİYE FİDANLIĞI C.
YENİMAHALLE    NİYAZİYE C.
YENİMAHALLE    ÖZELİF SİTESİ C.
YENİMAHALLE    BATIKENT İNÖNÜ MH.MERKEZ C.
YENİMAHALLE    HİSARCIKLIOĞLU BEŞTEPE C.
YENİMAHALLE    MACUN OTOBÜS İŞLETMESİ II BÖLGE C.
YENİMAHALLE    KARŞIYAKA OĞUZLAR C.
YENİMAHALLE    DEMETEVLER C.
YENİMAHALLE    DEMETEVLER YARDIMSEVENLER C.
YENİMAHALLE    İVEDİK MH.C.
YENİMAHALLE    KARŞIYAKA MENDERES ÇEŞMESİ C.
YENİMAHALLE    MESA VEYSEL KARANİ C.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mazlumlara Cansuyu24 Mayıs 2019 Cuma 00:15
  • Şampiyon "Target"24 Mayıs 2019 Cuma 00:10
  • Cuma Günü, Cuma'nın Önemi - Mübarek Günler ve Geceler23 Mayıs 2019 Perşembe 15:00
  • 'Emrinizdeyiz'23 Mayıs 2019 Perşembe 00:20
  • Gölgesi yeter23 Mayıs 2019 Perşembe 00:15
  • Başkentray uzuyor23 Mayıs 2019 Perşembe 00:10
  • Ramazan öncesi ve sonrası gıda fiyatlarının durumu22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:25
  • THK'ye genç isim22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:20
  • Şehitlerin kıyafetleri Başkentte22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:15
  • Teröristbaşı uyarısı22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti