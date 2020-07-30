İyilik bulaşıcıdır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, göreve geldiği günden bugüne fakire fukaraya, ihtiyaç sahiplerine sürekli kol kanat geriyor. Gelir seviyesi düşük olan insanları özellikle bu zor günlerde unutmuyor.

Kimsenin yatağa aç girmemesi için farklı farklı iyilik hareketlerinin fitilini ateşleyen Başkan Yavaş, milyonları iyilikle buluşturuyor.

Şimdiye kadar pek çok yardım kampanyasına imza atıldı. Önce Ramazan ayında “İftarver” diyerek yola çıkıldı, 500 bin sofra sıcak aş ile buluşturuldu. Ardından “Suver”, “Biletver” ve “Elver” çağrısı yapılarak, yüzbinlerce ihtiyaç sahibi ailenin dertlerine derman olundu. Koronavirüs sürecinde ödeme güçlüğü çeken vatandaşların bakkalda-markette biriken borçları da yine Büyükşehir’in çağrısının ardından binlerce hayırseverin desteğiyle kapatıldı. Kampanya Ankara’dan tüm Türkiye’ye yayıldı. Anlayacağınız iyilik koronadan daha hızlı yayıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi bir kampanyayı daha başlattığını duyurdu. İhtiyaç sahiplerinin sofralarını etle buluşturmak için başlatılan “Afiyet Ver” kampanyasına kısa bir sürede milyonlarca kişi destek verdi.

81 ilden hayırseverlerin sahip çıktığı kampanyaya şimdiye kadar yaklaşık 6 milyon liralık destek sağlandı, sağlanmaya da devam ediyor.

Halk Ekmek bünyesinde sürdürülen kampanyada satın alınan 800 gramlık ya da paketin yarısı şeklinde kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma konserveler, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılacak.

Başkan Yavaş, bu zor günlerde hayata geçirdiği iyilik hareketleriyle görülen o ki herkesin gönlünü fethetti.

Ankara dışında bile Mansur Yavaş’ın projeleri ses getiriyor. Nereye gitsem Başkan Yavaş’ın iyilik kampanyaları konuşuluyor. Ankara’dan Türkiye’ye iyilik bulaşmaya devam ediyor.

Siyaset yapmadan kendisini hizmete adayan, vatandaşların refahı için canhıraş şekilde çalışmaya devam eden Başkan Yavaş, görünen o ki hayata geçireceği projelerle daha çok konuşulacağa benziyor.