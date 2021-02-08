Jandarma Genel Komutanlığı ihale ile makarna, şehriye, mercimek, irmik alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı Tedarik Merkezi Komutanlığı ihaleye çıktı; makarna, arpa şehriye, tel şehriye, kırmızı mercimek, irmik, tatlı revani toz, tatlı Kemalpaşa ve buğday unu alacak.
İhale ve teklif açma tarihi 25.02.2021.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
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