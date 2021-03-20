“Jiletli tel” çirkinliğine son

Hırsızlık olayları arttıkça, güvenlik önlemlerine yenileri ekleniyor.

Bunun sonunu kestirmek güç. Çünkü biz tedbirleri artırdıkça, hırsızlar da yeni yeni yöntem geliştiriyor.

Neticede kapıyı kilit tutmuyor.

Önemli olan iyi ve temiz olabilmek, böyle insanlar yetiştirebilmek; toplumda asgari yaşam imkanlarından bile mahrum olabilen/kalabilen insan sayısını azaltmak olsa gerek.

Sanki bundan ziyade sonuçlara odaklanıyor, o sonuçla karşı karşıya gelmemek için sadece ve sadece “güvenlik tedbirleri”ni artırıyoruz.

Ama başta söylediğim gibi “tedbirde aşırıya gitmek”, bizi o istenilmeyen sonuçlardan kurtarmıyor, üstüne bir de çevreye zarar verebiliyor.

Jiletli tellerde olduğu gibi…

Bağ bahçelerdeki villaları geçtik artık şehir merkezlerinde bile görür olduk, jiletli telleri. Kimi siteler, apartmanlar, villalar yüksek duvarlar örmekle yetinmiyor, üstüne bir de jiletli tel çekebiliyor.

Görüntü kirliliğine neden olan, görgüsüzlük örneği ve zarar verici bir “güvenlik tedbiri” olarak değerlendirmişimdir hep.

Şehir merkezlerinde onları gördüğümde, Ankara’daki “kimi büyükelçilik binaları” gelir aklıma.

Bir ben değilmişim bunları garipseyen. Olay sadece birkaç hayvanseverin tepkisinden çıkmış; “Devlet”in de gündemine gelmeye başlamış, çok şükür.

Sözü, dün ajanslara düşen “jiletli tel kararına” getirmek istiyorum.

Muğla’da Fethiye Belediye Meclisi, bahçelere çekilen "jiletli telleri” hayvanlara zarar verdiği gerekçesiyle yasaklamış.

Oy birliğiyle alınan kararda "Özellikle bahçe ve duvarlarında kullanılan bu tür çit uygulamalarının kedi, kuş gibi hayvanların yaralanmasına yol açtığı, ayrıca estetik görünümden uzak olduğu için bahçe ve duvarlarında kullanımına izin verilmeyeceği" ifade ediliyor.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da açıklamasında, kuşlar ve sokak hayvanlarının jiletli teller nedeniyle yaralandığı şikayetleri üzerine konuyu değerlendirip, böyle bir karar aldıklarını söylüyor.

Karaca, jiletli tel uygulamasının kent estetiği açısından da kötü örnek olduğuna dikkat çekiyor. Başkan "Bu teller, kuşların, kedilerin sakatlanmalarına, yaralanmalarına, hatta bazen maalesef ölmelerine sebep oluyor. Yani hiçbir bakımdan savunulacak tarafı yok. Bugüne kadar yapılan jiletli telleri söktüreceğiz. Sökmemekte ısrar eden olursa yaptırım uygulayacağız" diyor.

Yerinde bir karar bence.

Güvenlik ihtiyacı hissedebiliriz elbette. Ancak yüksek beton duvarlar örmüşüz, köşe başlarına kameralar da yerleştirmişizdir kesin, üzerine bir de jiletli tel çekiyoruz. Bu kadarı fazla değil mi?

“Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti öldürür” sözünü buraya uyarlamak mümkün diye düşünüyorum. Verilen garip ve itici görüntünün yanı sıra, başta hayvanlar ve çocuklar için tehlike oluşturuyor bence de.

Nitekim kedi, kuş gibi zararsız hayvanların jiletli tellere takılarak feci şekilde öldükleri veya yaralandıkları haberlerine sıkça rastlıyoruz. Hatta çocuklar başta olmak üzere insanlar da jiletli tellere takılıp yaralanabiliyor. Bunun da çok sayıda örneği var.

Fethiye Belediyesi’ni bu son derece yerinde kararından ötürü kutluyorum.

Daha önce Konya Büyükşehir Belediyesi aynı kararı almış; sitelerin ve apartmanların etrafında bulunan jiletli ve dikenli telleri yasaklamış. Yasak çerçevesinde tespit edilen jiletli telle çevrili müstakil ev, apartman ve sitelere uyarı yazıları gönderilmiş ve kaldırmaları istenmiş. Sonuç ne oldu bilemiyorum? Uygulanabilmiş olmalı.

Ümit ediyorum Ankara’mızda da bu yönde bir karar alınır.

Ve tüm Türkiye’ye yayılır; jiletli tel çirkinliği son bulur.