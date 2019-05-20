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Kadıköy'de trafiği kilitleyen kaza

KADIKÖY D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkan kamyonet önünde seyir halinde ilerleyen otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada 2 aracın sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
Kadıköy'de trafiği kilitleyen kaza

Kaza 14.30 sıralarında D-100 Karayolu Ankara İstikameti Yeni Sahra Mevkii'nde meydana geldi. 34 FC 7709 plakalı kamyonetin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki 34 HN 2580 plakalı otomobile arkadan çaptı.

Otomobil bariyerlere çarparken, kamyonet devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için dubalarla güvenlik önlemi aldı.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüler ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadı öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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