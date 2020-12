Kadın emeği bir araya geldi

Mamak Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen Çalıştay sonucunda birlik olma yolunda ilk adımı atarak Ankara Kadın Kooperatifleri Birliği’ni kuran Kadın Kooperatifleri, Mamak Belediyesi ve AK Partili kadın milletvekillerinin desteği ile iş yeri açtı.

Next Level AVM’de Güdül, Kalecik, Akyurt, Mamak ve Kızılcahamam Kadın Kooperatifi üyesi kadınların ürettiği el işlemelerinden, organik gıdaların yer aldığı iş yerinin ilk konukları AK Partili kadın milletvekilleri oldu. Ak Parti Genel Merkez Kadın kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Arife Polat, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal, kadınların ürettiği ürünlerin yer aldığı stantları gezerek alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Ankara’nın dağında, taşında her şey yetişiyor

Kalecik pekmezinden, Mamak Kutludüğün’ün ekşi mayalı ekmeğine, Çubuk Turşusu’ndan Güdül’ün sarı kantaron’una kadar kadın emeğinin yer aldığı stantlardan alışveriş yapan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, Kadın Kooperatiflerini birlik çatısı altında toplanmaya davet etti. Çam, “Yaklaşık iki haftadır henüz açılışımızı yapmamamıza rağmen yoğun bir ilgi var. Ankara’mızın ürünlerini vatandaşlarımıza burada anlatıyor, tatlarıyla tanıştırıyoruz. Biz birliğe bütün kadın kooperatiflerini davet ediyoruz. Bu şekilde hem güçlü bir şekilde kadınlarımızın sesini duyurabileceğiz hem de kooperatiflerin birbirinden güç alarak büyümesini sağlayacağız” dedi. AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da, “Mamak’a her gidişimde annem ‘Kutludüğün ekmeğimi unutma diyor.’ Turşulara bakıyorum, içinde kabaklar, nohutlar görüyorum. Kadınlarımız gerçekten çok faydalı bir şekilde kışlıkları hazırlamışlar. Kadın Kooperatifleri meselesi AK Partili kadın milletvekilleri olarak bizleri yakından ilgilendiren bir konu. Bu işyerinde de hanımlarımızın el emeğinin şehrin merkezinde yaşayan insanlarca tüketilmesi, şehirdeki insanların sağlıklı beslenmesi hem de kadınların emeklerinin burada karşılık bulması adına bu çalışma çok güzel bir başlangıç. Burada belediyelerimiz tarafından desteklenen kadın kooperatiflerimizi görüyorum. Ankara’nın dağında, taşında her şey yetişiyor. Öne çıkan değerlerin kadınların emekleriyle vatandaşa ulaşması çok önemli. Ben buradan bu çalışmaya destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.