  • BIST 1.384
  • Altın 461,448
  • Dolar 7,6336
  • Euro 9,3372
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 1 °C
»

Kadın emeği bir araya geldi

Mamak Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen Çalıştay sonucunda birlik olma yolunda ilk adımı atarak Ankara Kadın Kooperatifleri Birliği’ni kuran Kadın Kooperatifleri, Mamak Belediyesi ve AK Partili kadın milletvekillerinin desteği ile iş yeri açtı.
Kadın emeği bir araya geldi

Next Level AVM’de Güdül, Kalecik, Akyurt, Mamak ve Kızılcahamam Kadın Kooperatifi üyesi kadınların ürettiği el işlemelerinden, organik gıdaların yer aldığı iş yerinin ilk konukları AK Partili kadın milletvekilleri oldu. Ak Parti Genel Merkez Kadın kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Arife Polat, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal, kadınların ürettiği ürünlerin yer aldığı stantları gezerek alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. 

dsc_1134.jpg

Ankara’nın dağında, taşında her şey yetişiyor
Kalecik pekmezinden, Mamak Kutludüğün’ün ekşi mayalı ekmeğine, Çubuk Turşusu’ndan Güdül’ün sarı kantaron’una kadar kadın emeğinin yer aldığı stantlardan alışveriş yapan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, Kadın Kooperatiflerini birlik çatısı altında toplanmaya davet etti. Çam, “Yaklaşık iki haftadır henüz açılışımızı yapmamamıza rağmen yoğun bir ilgi var. Ankara’mızın ürünlerini vatandaşlarımıza burada anlatıyor, tatlarıyla tanıştırıyoruz. Biz birliğe bütün kadın kooperatiflerini davet ediyoruz. Bu şekilde hem güçlü bir şekilde kadınlarımızın sesini duyurabileceğiz hem de kooperatiflerin birbirinden güç alarak büyümesini sağlayacağız” dedi. AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da, “Mamak’a her gidişimde annem ‘Kutludüğün ekmeğimi unutma diyor.’ Turşulara bakıyorum, içinde kabaklar, nohutlar görüyorum. Kadınlarımız gerçekten çok faydalı bir şekilde kışlıkları hazırlamışlar. Kadın Kooperatifleri meselesi AK Partili kadın milletvekilleri olarak bizleri yakından ilgilendiren bir konu. Bu işyerinde de hanımlarımızın el emeğinin şehrin merkezinde yaşayan insanlarca tüketilmesi, şehirdeki insanların sağlıklı beslenmesi hem de kadınların emeklerinin burada karşılık bulması adına bu çalışma çok güzel bir başlangıç. Burada belediyelerimiz tarafından desteklenen kadın kooperatiflerimizi görüyorum. Ankara’nın dağında, taşında her şey yetişiyor. Öne çıkan değerlerin kadınların emekleriyle vatandaşa ulaşması çok önemli. Ben buradan bu çalışmaya destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

dsc_1219.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kışın da rengarenk21 Aralık 2020 Pazartesi 06:01
  • Pursaklar Belediyesi Evlere CANLI EĞİTİM Köprüsü Kuruyor21 Aralık 2020 Pazartesi 06:00
  • Danışmanlık hizmetine yoğun ilgi21 Aralık 2020 Pazartesi 05:59
  • Tarihi çeşmeden ‘zula’ çıktı21 Aralık 2020 Pazartesi 05:30
  • Mansur Yavaş'tan belediye kiracısı işletmelere yılbaşı müjdesi: 2021’de ZAM YOK21 Aralık 2020 Pazartesi 04:31
  • Kreş Adası minikler için hazırlanıyor21 Aralık 2020 Pazartesi 03:39
  • Aylık 100 TL’ye konut sahibi olma fırsatı21 Aralık 2020 Pazartesi 02:30
  • Etimesgut Belediyesi'nden EBYS dönemi19 Aralık 2020 Cumartesi 01:01
  • Yavru köpekler için kulübe yapıldı18 Aralık 2020 Cuma 06:04
  • Tandır damının çevre düzenlemesi başladı18 Aralık 2020 Cuma 06:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti